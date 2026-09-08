Serge verkostet: Bruichladdich

Es war nach ihrer Wiedereröffnung vor 25 Jahren nicht einfach, mit den veröffentlichten Abfüllungen aus der Bruichladdich Distillery auf der Insel Islay Schritt zu halten. Zu den Releases unter dem Brennerei-Namen kommen noch weitere mit den Marken-Namen Port Charlotte und Octomore hinzu, je nachdem, welches Peat-Level der Single Malt vorweisen kann. Zudem zeichnete sich die Brennerei durch eine gewisse Vorliebe für Experimente bei der Fasswahl aus.

In seiner heutigen Bruichladdich Session konzentriert sich Serge Valentin heute allerdings alleine auf Abfüllungen, die den Brennerei-Namen auf dem Etikett tragen. Die Verkostung stellt sich als eine Time Warp Session dar, die mit recht aktuellen Bottlings ergänzt ist. Und dies, wie auf Whiskyfun gewohnt, in zufälliger Reihenfolge. Neben hervorragenden und herausragenden Bewertungen finden sich heute allerdings auch einige wenige, teilweise richtige Tiefe Benotungen:

Abfüllung Punkte