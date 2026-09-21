Bruichladdich befördert Lisa Matthews zur assistant blender

Der auf Islay beheimatete Whisky-Hersteller Bruichladdich erweitert mit der Beförderung von Lisa Matthews zur assistant blender sein Blending Team. Für die in Glasgow geborene und auf Islay aufgewachsene Lisa Matthews schließt sich so ein wenig ein Kreis ihrer beruflichen Laufbahn. Denn sie begann diese im Alter von 18 Jahren bei Bruichladdich als seasonal tour guide, wie übrigens auch Bruichladdich’s Master Blender Adam Hannett. Anschließend verließ sie Islay und erwarb einen Abschluss in Brau- und Destilliertechnik an der Heriot-Watt University in Edinburgh. Nach dem Abschluss begann sie, als jüngste Brauerin Schottlands, bei der Harviestoun Brewery in der Nähe von Stirling. Später wechselte sie in die Spirituosenherstellung zur Stirling Distillery und anschließend zum schottischen Produzenten Ardgowan Distillery.

Vor drei Jahren kehrte sie nach Islay zurück. Bei der Caol Ila Distillery trat Lisa Matthews zunächst eine Stelle außerhalb der Produktion an. Sie wechselte danach zur wiederbelebten Port Ellen Distillery, und wirkte dort an der Herstellung des ersten neuen Destillats mit. Im vergangenen Jahr kehrte sie zurück zu Bruichladdich. Hier bereits arbeitete ihr Vater in der Abfüllanlage der Brennerei. Nach ihrer Zeit im Bereich der Produktionsverwaltung folgt nun ihre Beförderung zur ersten weiblichen assistant blender bei Bruichladdich. Hier wird sie eng mit Bruichladdichs Master Blender Adam Hannett zusammenarbeiten. Und Matthews hofft, in Hannetts Fußstapfen zu treten und eines Tages selbst Head Distiller zu werden: