Wer gewinnt eine von zwei Flaschen der limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old) – dem traumhaften Whisky zum 200. Jubiläum der Brennerei?

Mit unserem gerade zu Ende gegangenen Gewinnspiel blieben wir dem Motto treu: Neu und gut. Denn diesmal gab es wieder eine aktuelle Neuheit aus Schottland zu gewinnen, und das gleich zwei Mal: Wir verlosten die von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie kunstvoll komponierte limitierte The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old), den Jubiläumswhisky aus der Highland-Brennerei Glendronach, im Wert von 89,99 Euro pro Flasche.

Viele, viele Einsendungen dazu haben uns erreicht – wir sagen auch im Namen der Brennerei „Dankeschön“ – und wir freuen uns, die beiden Gewinner der Flaschen bekanntgeben zu dürfen. Bevor wir das aber machen, hier nochmals die Infos zur Brennerei und den Abfüllungen:

Die Destillerie Glendronach

Vor 200 Jahren gründete James Allardice The Glendronach auf dem Boynsmill Estate in den schottischen Highlands, eingebettet im „Tal der Brombeeren“, mit einer einzigartigen Vision: den kraftvollen Charakter des Highland-Whiskys mit dem exquisiten Einfluss spanischer Sherryfässer zu vereinen.

Master Blenderin Dr. Rachel Barrie hat mit ihren sorgsam komponierten Abfüllungen der für einige Zeit stillgelegten Highland-Brennerei ein neues, aber in der Tradition verhaftetes Profil gegeben, das weltweit viele Whiskyfreunde begeistert.

Ihr Gewinn: 2x je 1 Flasche des limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old)

In Fortführung der berühmten Tradition der Sherryfass-Reifung von The Glendronach wurde die „Boynsmill House Edition“ 14 Jahre lang in der für die Destillerie charakteristischen Kombination aus erlesenen Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern gereift. Sie ist eine Abfüllung zum 200. Geburtstag der Destillerie, und zur Neueröffnung des berühmten Boynsmill House.

Unter der Leitung von Master Blenderin Dr. Rachel Barrie wurde eine sorgfältig ausgewählte Anzahl von Claret-Rotweinfässern hinzugefügt, um den reichen und robusten Charakter des Whiskys zu ergänzen.

Dieser unverwechselbare dritte Fassstil verleiht dem Whisky lebendige Noten von roten Beerenfrüchten und elegante Komplexität und ist eine Hommage an die Weine, die einst die Tische bei den berühmten Zusammenkünften von James Allardice zierten. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Single Malt, der die unverkennbare Tiefe der umgebenden Highlands widerspiegelt und gleichzeitig eine lebendige neue Dimension in den gefeierten Hausstil einbringt.

Master Blenderin Dr. Rachel Barrie sagt zu ihrer neuesten Kreation:

„Die „Boynsmill House Edition“ fängt den zeitlosen Charme unseres Highland-Spirits und unsere Exzellenz im Umgang mit Sherryfässern ein. In dieser Abfüllung finde ich den Charakter, der The Glendronach seit jeher so unverwechselbar macht: üppiges, reifes Malz, Highland-Toffee, Brombeere und Rosine, unterlegt mit subtilen Noten von Steinobst und Pflaume, die zu einem weichen, samtigen Abgang führen. Es ist ein überaus lohnenswerter Whisky, der den beständigen Charakter des ‚Valley of the Brambles‘ ehrt und gleichzeitig einen bemerkenswerten Moment in unserer Geschichte feiert.“

TASTING NOTES

Farbe: Sattes Kupfer

Aroma: Eine Mischung aus Früchten und Nüssen prägt das Aroma. Die Süße von Highland-Toffee verbindet sich mit der Saftigkeit von Brombeeren und Steinobst, ergänzt durch Noten von Haselnuss und Rosinen.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein üppiger, reifer Malzcharakter mit einer Fülle von Trockenfrüchten und Nüssen. Der Geschmack entwickelt sich zu einem harmonischen Zusammenspiel aus samtig-weichen und milden Schokoladen-Karamell-Noten.

Und je eine von 2 Flaschen des limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (14 Years Old) gewonnen haben:

Herbert Holtmann aus 49324 Melle

Holger Dörr aus 08393 Dennheritz

Wir gratulieren den Gewinnern aufs Herzlichste und freuen uns mit Ihnen. Die Gewinne werden von uns per Post versendet – das geschieht aus Österreich und deshalb kann es ein paar Tage länger als gewohnt dauern. Wir bitten daher um etwas Geduld.

Und weil Gewinnen so viel Freude macht, machen wir auch gleich heute wieder mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – wiederum geht es um Neuheiten, wiederum sind wir in Schottland, und wiederum freuen wir uns sehr darauf, Sie mit tollen Preisen überraschen zu können. Wir sehen uns gleich!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team