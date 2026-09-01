25 Jahre ist es nun schon wieder her, dass die Destillerie Bruichladdich aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wurde – und seitdem die Whiskywelt immer wieder aufmischt. Handwerkliches Arbeiten, ein starker Community-Gedanke und eine immer interessante Range an Abfüllungen sind die Merkmale, die die Islay-Destillerie bei Whiskyfreunden so beliebt macht.

Mit der nachfolgenden Presseaussendung erinnert die Brennerei an ihre Geschichte, an ihre Abfüllungen und an die Laddie-Crew, die Fans der Destillerie immer wieder mit Neuheiten und besonderen Abfüllungen versorgt. Wir schließen uns den vielen Glückwünschen zu den ersten neuen 25 Jahren an – mögen noch viele erfolgreiche folgen!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

25 Jahre gegen den Mainstream: Wie Bruichladdich die moderne Whisky-Welt prägte

Bremen, August 2026 – Die Bruichladdich Distillery auf der schottischen Insel Islay feiert 25 Jahre seit ihrer Wiedereröffnung. Seit dem Neustart im Jahr 2001 steht die traditionsreiche Brennerei für einen konsequenten Fokus auf Herkunft, Handwerk und Transparenz. Unter der maßgeblichen Mitwirkung von Mark Reynier, Simon Coughlin und dem damaligen Head Distiller Jim McEwan entwickelte sich Bruichladdich zu einem prägenden Impulsgeber der modernen Single-Malt-Scotch-Whisky-Szene.

Herkunft, Transparenz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Bruichladdich wollte Whisky von Beginn an ehrlicher, nachvollziehbarer und eigenständiger denken – mit der Insel Islay, ihren Rohstoffen und ihrer Gemeinschaft im Mittelpunkt. Herkunft, handwerkliche Präzision und die Menschen hinter dem Produkt wurden zu tragenden Säulen der Marke. Dazu gehört auch eine für die Branche ungewöhnlich offene Kommunikation: Gerstensorten, Anbaugebiete, Erntejahre, Fassarten und Torfgehalte werden transparent ausgewiesen.

Früh begann Bruichladdich, eng mit Landwirten auf Islay zusammenzuarbeiten und Islay-Gerste getrennt zu verarbeiten. Heute arbeitet die Destillerie mit rund 20 Landwirten auf der Insel zusammen. Die Islay-Barley- Abfüllungen werden ausschließlich aus Gerste hergestellt, die auf Islay angebaut wurde. Der jüngste Islay- Barley-Jahrgang stammt aus Gerste von acht lokalen Farmen, die alle innerhalb eines Radius von elf Meilen um die Bruichladdich Distillery liegen. Vom Anbau bis zur Abfüllung ist der Whisky rückverfolgbar – und macht die Verbindung zwischen Landschaft, Landwirtschaft und Whisky erlebbar.

Die Single Malts von Bruichladdich werden direkt auf Islay produziert, gereift und abgefüllt. Damit bleibt die Wertschöpfung weitgehend auf der Insel. 2020 wurde Bruichladdich als B Corp zertifiziert. Der Anspruch: wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischem und gesellschaftlichem Engagement zu verbinden und die eigene Entwicklung kontinuierlich verantwortungsvoller zu gestalten.

Zum Portfolio gehören der ungetorfte Bruichladdich Single Malt, die stark getorften Port Charlotte Whiskys, die extrem getorften Octomore Releases sowie The Botanist, ein Islay Dry Gin mit 22 Botanicals aus Islay.

Ein Jubiläumsjahr zwischen Heritage und Zukunft

Zum 25-jährigen Jubiläum blickt Bruichladdich auf prägende Momente der modernen Destilleriegeschichte zurück und richtet den Blick zugleich nach vorn. Mehrere besondere Abfüllungen greifen Geschichten, Ideen und Überzeugungen auf, die Bruichladdich seit dem Re-Opening prägen. Adam Hannett, der heutige Master Distiller, führt diese Arbeit fort und prägt die aktuelle Entwicklung von Bruichladdich mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Blick auf Herkunft, Handwerk und Stil.

„Tradition bedeutet für uns nicht, stehenzubleiben, sondern unsere Herkunft zu bewahren und daraus neue Ideen entstehen zu lassen. Auch in Zukunft werden Islay, unsere Menschen und unser Streben nach authentischem Whisky den Weg von Bruichladdich bestimmen.“ Mark Reynier, Gründer von Bruichladdich

Jubiläumsabfüllungen und weitere Neuheiten 2026

Zum 25-jährigen Jubiläum erscheinen drei streng limitierte Abfüllungen. Ergänzend kommt mit Octomore 17 der reguläre neue Release 2026 hinzu.

Old Skool: Eine Hommage an den ersten Whisky nach dem Re-Opening und eine der drei streng limitierten Jubiläumsabfüllungen im Jahr 2026.

Whisky of Mass Distinction IV / Yellow Submarine III: Eine Neuinterpretation der Kultabfüllung und eine der drei streng limitierten Jubiläumsabfüllungen im Jahr 2026. Der 14 Jahre alte, ungetorfte Single Malt wurde aus 100 Prozent schottischer Gerste destilliert, reifte in erstbefüllten Bourbon- und französischen Rotweinfässern und wird mit 54,2 Prozent Vol. abgefüllt.

Auf der InterWhisky 2026 werden einige der streng limitierten Jubiläumsabfüllungen erhältlich sein – je nach Verfügbarkeit auch Abfüllungen, die im regulären Handel bereits nicht mehr verfügbar sind.

Greener Still: Die dritte und zugleich letzte Jubiläumsabfüllung ist ab jetzt bei den Fachhandelspartnern der Laddie Crew erhältlich. Sie rückt den Fokus auf Nachhaltigkeit sowie den gezielten Einsatz und die besonderen Eigenschaften verschiedener Gerstensorten.

Octomore 17: Die neue Serie ist der reguläre neue Release 2026 und keine Jubiläumsabfüllung. Sie startet weltweit im September 2026 und ist zeitgleich im deutschen Fachhandel erhältlich.

Die Geschichte hinter Yellow Submarine gehört zu den ungewöhnlichsten Kapiteln der modernen Whiskywelt. Als ein verirrtes U-Boot des britischen Verteidigungsministeriums 2005 vor der Küste Islays entdeckt wurde, griff Bruichladdich die Begebenheit mit typisch islaytypischem Humor auf. Eine originalgetreue Nachbildung des Unterseeboots steht bis heute auf dem Gelände der Destillerie.

Auch The Classic Laddie, das ungetorfte Herzstück des Portfolios, wird im Jubiläumsjahr als Classic Laddie 10 Years neu präsentiert. Die klare Altersangabe stärkt die Kern-Range und schafft zusätzliche Orientierung. Das markante, türkis-aquafarbene undurchsichtige Flaschendesign unterstreicht die enge Verbundenheit zur Insel Islay.

Die Laddie Crew: Fachhandelspartner als Markenbotschafter

Deutschland nimmt für Bruichladdich eine besondere Rolle ein: Hier entstand die erste Laddie Crew aus dem früheren Certified Retailer Program. Heute verbindet das Netzwerk ausgewählte Fachhandelspartner, die Bruichladdich authentisch vermitteln und für die Werte der Marke stehen.

Die Mitglieder der Laddie Crew bieten besondere und limitierte Abfüllungen, darunter exklusive Octomore Single Casks, sowie individuelle Tastings an. Einige Jubiläumsabfüllungen können dort – je nach Bestand und mit etwas Glück – noch erhältlich sein. Interessierte sollten sich direkt an die jeweiligen Shops wenden.

Laddie Crew: Ausgewählte Fachhandelspartner in Deutschland

Zu den Fachhandelspartnern der Laddie Crew gehören:

Whiskyhort – Frank Marquardt, Oberhausen · www.shop.whiskyhort.com

Gradl’s Whiskyfässla – Michael Gradl, Nürnberg · www.whiskyfaessla.de

www.whiskyfaessla.de Schlüter’s Genießertreff – Dirk Schlüter, Wülfrath · www.schlueters-geniessertreff.de

www.schlueters-geniessertreff.de Flickenschild Whisky & Cigars – Manfred und Jannik, Itzehoe · www.whizita.de

www.whizita.de Tara Spirits – Randolph Kunis, München · www.store.tara-spirits.de

www.store.tara-spirits.de Whisky for Life – Frank Jerger, Frankfurt · www.whiskyforlife.de

www.whiskyforlife.de Wein Riegger – Uwe Lauinger, Villingen-Schwenningen · www.wein-riegger.de

Whisky & Genuss – Roy Arnold, Dresden · www.whisky-genuss-dresden.de

Delias Whiskyshop – Delia und Christian, Kaiserslautern · www.deliawhisky.de

Die genannten Fachhandelspartner führen besondere und limitierte Bruichladdich-Abfüllungen. Einige Jubiläumsabfüllungen können dort – je nach Bestand und mit etwas Glück – noch erhältlich sein. Interessierte sollten sich direkt an den jeweiligen Shop wenden.

Über Bruichladdich

Die Bruichladdich Distillery befindet sich auf der Hebrideninsel Islay. Die Brennerei wurde 1881 von den Brüdern Robert William und John Gourlay Harvey gegründet. Nach wechselvollen Jahrzehnten und einer siebenjährigen Schließung wurde sie 2001 von Mark Reynier, Simon Coughlin und dem damaligen Head Distiller Jim McEwan wiedereröffnet. Das Team setzte von Beginn an darauf, möglichst viel Wertschöpfung auf Islay zu belassen und die Verbindung zur lokalen Gemeinschaft zu stärken.

Unter dem Dach von Bruichladdich entstehen vier eigenständige Marken:

Bruichladdich – ungetorfter Islay Single Malt Scotch Whisky

Port Charlotte – stark getorfter Islay Single Malt Scotch Whisky mit 40 PPMOctomore – eine der am stärksten getorften Scotch-Whisky-Serien der Welt mit 80+ PPM

The Botanist – Islay Dry Gin mit 22 Botanicals aus Islay

2012 wurde die unabhängige Bruichladdich-Brennerei von dem französischen Familienunternehmen Rémy Cointreau übernommen. Rémy Cointreau investiert weiterhin in die Werte der Marke, ihre Zugehörigkeit zu Islay und die lokale Gemeinschaft.