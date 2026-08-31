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Lancaster Spirits Co. ernennt Craig Drake zum Distillery Manager

In seiner neuen Funktion verantwortet Drake die gesamte Spirituosenproduktion bei der 2022 gegründeten, unabhängigen Manufaktur-Brennerei

Lancaster Spirits Co., die wir Ihnen bereits Mitte 2024 vorstellten, ernennt Craig Drake zu ihrem Distillery Manager. Drake war zuvor unter anderem neun Jahre bei der Adnams Brewery tätig. Bei Lancaster Spirits ist er für die gesamte Spirituosenproduktion zuständig. Zu dieser gehört bis jetzt Gin und Wodka in Kleinserien. Im kommenden Jahr soll dann auch der erste Single Malt ihrer Whiskybrennerei „The Whisky Room“ veröffentlicht werden.

Eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Whisky-Programms von LSCo spielt Max McFarlane. McFarlane, der auf 45 Jahre Erfahrung in der Whiskyindustrie zurückblicken kann, ist seit dem Sommer des letzten Jahres bei der Lancaster Spirits Co. tätig. Er leitet die langfristige Strategie zur Fassreifung und entwickelt künftige Abfüllungen. An seiner Seite wird nun auch Craig Drake zu finden sein.

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SourceWhisky intelligence
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