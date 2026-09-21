Serge verkostet: Junge Whiskys junger schottischer Brennereien

Mal wieder vereint Serge Valentin einer Verkostung Whiskys der jungen schottischen Brennereien, und präsentiert, nach dem ersten Teil von vor knapp 14 Tagen, einen zweite Session der „new cats“. Heute bilden Destillerie-Abfüllungen und Indie-Bottlings aus den Brennereien Holyrood, Harris, Dornoch, Strathearn, Aberargie, Dalmunach, Glasgow, und, als Bonus in letzter Minute, Edradour No.2 die Session des Tages auf Whiskyfun.

Des weiteren hätte Serge für die jungen Brennereien noch einen kleinen Rat: Um ihre Beiträge zu illustrieren, würde Whisky-Bloggern sicherlich das Bereitstellen einiger „echten“ Fotos durch die Destillerien helfen. Dies würde allen Beteiligten jene Bilder im „Instamatic-Stil“ oder „AI slop“ ersparen, von deren Ästhetik die Whiskexperts-Redaktion sich phasenweise auch begeistern lässt.

Doch zurück zum Whisky, hier die Session des Tages inklusive Benotungen in unserer gewohnten Kurzübersicht:

Abfüllung Punkte