Serge verkostet: Junge Whiskys junger schottischer Brennereien

Mal wieder vereint Serge Valentin einer Verkostung Whiskys der jungen schottischen Brennereien, und präsentiert, nach dem ersten Teil von vor knapp 14 Tagen, einen zweite Session der „new cats“. Heute bilden Destillerie-Abfüllungen und Indie-Bottlings aus den Brennereien Holyrood, Harris, Dornoch, Strathearn, Aberargie, Dalmunach, Glasgow, und, als Bonus in letzter Minute, Edradour No.2 die Session des Tages auf Whiskyfun.
Des weiteren hätte Serge für die jungen Brennereien noch einen kleinen Rat: Um ihre Beiträge zu illustrieren, würde Whisky-Bloggern sicherlich das Bereitstellen einiger „echten“ Fotos durch die Destillerien helfen. Dies würde allen Beteiligten jene Bilder im „Instamatic-Stil“ oder „AI slop“ ersparen, von deren Ästhetik die Whiskexperts-Redaktion sich phasenweise auch begeistern lässt.
Doch zurück zum Whisky, hier die Session des Tages inklusive Benotungen in unserer gewohnten Kurzübersicht:
|Abfüllung
|Punkte
|Holyrood 3 yo 2021/2024 (54.2%, Duncan Taylor, for Kirsch Import, sherry hogshead, cask #12148, 382 bottles)
|83
|Isle of Harris 2018/2025 ‘The Hearach Peated’ (58.6%, OB, 1st fill bourbon)
|85
|Dornoch 2017/2021 (58.43%, OB, PX refill, cask #26a)
|87
|Strathearn ‘Batch No.2’ (50%, OB, bourbon, virgin oak and sherry, 2025)
|85
|Aberargie ‘Inaugural’ (48.2%, OB, 2026)
|86
|Dalmunach 8 yo 2016/2025 (60.7%, James Eadie, refill PX hogshead finish, cask #364526, 126 bottles)
|87
|Glasgow 7 yo 2018/2025 (58.7%, Best Dram, 1st fill oloroso sherry butt finish, cask #18/1079, 651 bottles)
|86
|Glasgow 9 yo 2016/2026 (57.9%, Le Gus’t, Vin de Paille, cask #244, 227 bottles)
|87
|Glasgow 1770 2018/2023 ‘Cognac Cask Finish’ (52%, OB, batch #01, 1576 bottles)
|84
|Glasgow 1770 2018/2022 ‘Moscatel Cask Finish’ (55.3%, OB, cask #18/988, 336 bottles)
|85
|Dornoch 4 yo 2018/2022 (58.77%, OB, 1st fill bourbon octave, cask #6, 75 bottles)
|88
|Edradour No.2 8 yo 2018/2026 (57.1%, Signatory Vintage, Andrew Symington’s 40 years in the Whisky Industry, 1st fill Châteauneuf du Pape hogsheads)
|88