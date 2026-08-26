Exklusiv-Video: Alles über die Destillerie Aberargie – mit Graeme MacKeddie, Head of Distilling

Viele Whiskyfreunde warten schon voller Ungeduld auf die Veröffentlichung von Aberargie Laureate und Aberargie Golden Promise, die neuesten Abfüllungen aus der gleichnamigen Brennerei in den schottischen Lowlands. Die beiden Bottlings, die jeweils aus 68% first fill Bourbon casks und 32% first fill sherry casks mit 48,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt sind und auch in der Reifung exakt gleich behandelt wurden, demonstrieren deutlich den Einfluss unterschiedlicher Getreidesorten auf den Geschmack des Whiskys.

Um Ihnen die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben wir heute ein exklusives Video für Sie: Einen Rundgang durch die Felder und die Brennerei im namensgebenden Ort Aberargie – mit Graeme MacKeddie, dem Head of Distilling. Er lebt und atmet die Philosophie der Brennerei, denn er kommt aus der Landwirtschaft und hat die Kunst der Destillation von der Pike auf erlernt. Und man merkt eines: Er brennt für Whisky, und für dessen Qualität.

Wie wir auch auf unserer Youtube-Seite schreiben: Achtung, es wird interessant bis „nerdy“! Viel Vergnügen mit den folgenden 18 Minuten (auf Youtube in höchster Auflösung).

Wir bedanken uns beim Importeur Schlumberger für die Einladung zur Brennerei. Die Reisekosten haben wir selbst bezahlt, die Unterbringung vor Ort ging auf Kosten von Schlumberger.