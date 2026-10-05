Single Cask Nation Release #13- die Jubiläumsabfüllungen in Kürze über Prineus in Deutschland

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Single Cask Nation Release #13- die Jubiläumsabfüllungen jetzt über Prineus in Deutschland

Der Unabhängige Abfüller Single Cask Nation feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum bringt PRINEUS, der deutsche Importeur der Marke, das neue Release #13 in den Handel. Es umfasst sieben Single Malts aus Speyside, den Highlands und Campbeltown. Eines der Single Casks ist ein zehnjähriger Dalmunach aus einem First-Fill-Amontillado-Butt. Es ist die erste Dalmunach-Abfüllung von Single Cask Nation und zugleich das erste Fass, das in allen Märkten der Marke weltweit erscheint. Ergänzt wird das Release durch einen 15-jährigen Teaninich aus Release #11, der erstmals in Deutschland erhältlich ist.

Release #13:

Glenlossie 15 Jahre: Speyside | 56,3 % vol. | 240 Flaschen

Ein oft übersehener Speyside-Malt, dem vier Jahre Finish in einer First-Fill-Ruby-Port-Barrique eine saftige, süße Fruchtnote geben.

Strathmill 14 Jahre: Speyside | 54,3 % vol. | 224 Flaschen

Ein seltener Single Malt der hauptsächlich für Blends brennenden Speyside-Destillerie mit zwei Jahren Finish im First-Fill-Oloroso-Hogshead aus amerikanischer Eiche.

Blair Athol 14 Jahre: Highland | 59,9 % vol. | 170 Flaschen

Ein reicher, malziger Highland-Whisky, dessen dreijähriges Finish im Second-Fill-Bourbon-Barrel Zimt und wärmende Gewürze betont.

Aberfeldy 12 Jahre: Highland | 57,2 % vol. | 275 Flaschen

Der honigsüße „Golden Dram“ aus den Highlands mit Toffee und Obstnoten, vier Jahre im First-Fill-Oloroso-Hogshead aus spanischer Eiche nachgereift.

Glen Scotia 11 Jahre: Campbeltown | 58,5 % vol. | 226 Flaschen

Ein salzig-maritimer, rauchiger Campbeltown-Malt, voll gereift im First-Fill-Bourbon-Barrel.

Loch Lomond (Medium Peated) 11 Jahre: Highland | 62,6 % vol. | 201 Flaschen

Ein mittelstark getorfter Highland-Malt, dessen volle Reifung im First-Fill-Bourbon-Barrel den eigenwilligen Brennereicharakter klar zeigt.

Dalmunach 10 Jahre: Speyside | 56,2 % vol. | 567 Flaschen

Ein junger Speyside-Malt mit vier Jahren Finish im First-Fill-Amontillado-Butt.

Release #11:

Teaninich 15 Jahre: Highland | 57,0 % vol. | 238 Flaschen

Ein grasiger Highland-Malt aus einer der wenigen Brennereien mit Maischefilter, dem vier Jahre Finish im Second-Fill-PX-Hogshead aus amerikanischer Eiche eine reiche, volle Textur geben.

Artikel Release #11 & #13 Vol.% Inhalt empf.-VK SCN – Glenlossie Ruby Port Barrique 15yo 56,3% 0,7 95,90 € SCN – Strathmill American Oak Oloroso Hogshead 14yo 54,3% 0,7 92,90 € SCN – Blair Athol Refill Bourbon Barrel 14yo 59,9% 0,7 88,90 € SCN – Aberfeldy Spanish Oak Oloroso Hogshead 12yo 57,2% 0,7 77,90 € SCN – Glen Scotia 1st fill Bourbon Barrel 11yo 58,5% 0,7 95,90 € SCN – Loch Lomond MP 1st fill Bourbon Barrel 11yo 62,6% 0,7 73,90 € SCN – Dalmunach Amontillado Butt 10yo 56,2% 0,7 73,90 € SCN – Teaninich American Oak PX 15yo 57,0% 0,7 79,90 €

Alle Abfüllungen werden ab Kalenderwoche 43 über den Fachhandel zu beziehen sein.

Auch in diesem Jahr sind wir auf der Whisky Live in Hamburg (10.–11.10.2026) vertreten. Sie finden uns und unsere Marken am Stand G10 in Saal G. Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich die aktuellen Abfüllungen persönlich von Jess Lomas von Single Cask Nation vorstellen.

Über Single Cask Nation

Single Cask Nation wurde 2011 von den Keepers of the Quaich Joshua Hatton und Jason Johnstone-Yellin in den USA gegründet. Die Marke entstand aus einem Club von Whisky-Enthusiasten, die seltene und besondere Single-Cask-Whiskys für ihre Gemeinschaft abfüllen wollten. Im Jahr 2024 trat Single Cask Nation der Markenfamilie der Artisanal Spirits Company bei, zu der auch die Scotch Malt Whisky Society und J.G. Thomson gehören. Nach 2024 erhielt Single Cask Nation auch 2025 die renommierte Auszeichnung „Icons of Whisky – Independent Bottler of the Year“.