Wer zu Weihnachten Whisky von Aberfeldy stilvoll verschenken will, findet hier zwei Ideen, die uns die Agentur der Highland-Brennerei für Sie übermittelt haben: Die Aberfeldy Gold Bar und den Aberfeldy Limited Edition Sleeve sind zwei Umverpackungen, die für sich bereits als Geschenkverpackungen gelten können und einem Geschenk von Herzen auch einen gewissen Glanz verleihen.

Die Aberfeldy Gold Bar erhalten Sie überall im Handel, den Aberfeldy Limited Edition Sleeve bei ausgewählten Handelspartnern. Mehr dazu nachfolgend:

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Aberfeldy Geschenkideen zu Weihnachten: Aberfeldy Gold Bar und Aberfeldy Limited Edition Sleeve

Die Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk beginnt- und für Whisky-Liebhaber gibt es eine besondere Geschenkidee: die ABERFELDY Gold Bar. Das außergewöhnliche Packaging für den ABERFELDY 12 Years verleiht dem Single Malt Scotch Whisky eine besondere Präsentation und macht ihn zu einem stilvollen Geschenk für die Festtage.

Inspiriert von der Form eines Goldbarrens, präsentiert die ABERFELDY Gold Bar den ABERFELDY 12 in einer exklusiven Verpackung. Mit ihrem goldenen Design ist sie ein echter Blickfang unter dem Weihnachtsbaum.

Auch geschmacklich hat der ABERFELDY 12 einiges zu bieten: Der Whisky überzeugt mit seinem honigsüßen Charakter und einer harmonischen Kombination aus Buttertoffee, Zimt und Vanille. In der Nase entfalten sich würzige Aromen sowie Noten von honigsüßen, saftigen Früchten. Am Gaumen zeigen sich sirupartige Anklänge von Ananas, intensive Vanille- und Fudge-Noten, während ein Hauch von Rauch den Abgang abrundet.

Der ABERFELDY 12 ist Teil der Core Range der Destillerie, die vier Single Malt Scotch Whiskys mit unterschiedlichen Reifezeiten umfasst: ABERFELDY 12, ABERFELDY 16, ABERFELDY 21 und ABERFELDY 25. Jede Abfüllung spiegelt den charakteristischen Stil der Destillerie wider und bietet ein eigenes Geschmackserlebnis.

Die ABERFELDY Gold Bar ist zu einer UVPM von 39,99 €

Darüber hinaus ist auch die ABERFELDY Limited Edition Sleeve, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Designerin Esther Perbandt im Rahmen eines gemeinsamen Designprojekts mit dem Fashion Council Germany entstanden ist, in ausgewählten Fachgeschäften in Deutschland erhältlich. Perbandt entwarf die exklusive Sleeve als besondere Interpretation der Markenwelt von ABERFELDY. Dabei verbindet sie hochwertige Materialien und handwerkliche Details mit ihrer unverwechselbaren Designsprache.

Erhältlich bei:

Scotia Spirit – Köln

Rauchbar Neuss– Neuss

Kierzek Weine Spirituosen– Berlin

Zigarren Herzog – Berlin

Wabnitz Weinhandlung und Weinbar– Lüneburg