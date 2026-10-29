Scotia Spirits bringt Hybrid-Tasting mit Stephanie Macleod am Donnerstag 26. November 2026, 19 Uhr – vor Ort oder online buchbar

Ein Tasting mit Stephanie Macleod, Master Blenderin bei Aberfeldy, Craigellachie oder Royal Brackla ist immer ein Vergnügen – ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit, diese auch unterhaltsam zu vermitteln, ist weithin bekannt.

Eine Gelegenheit, ein solches Tasting mit ihr zu erleben bietet das Hybrid-Tasting von Scotia Spirits in Düsseldorf am Donnerstag 26. November 2026, 19 Uhr – Sie können es entweder vor Ort oder als Livestream mit den Proben buchen. Mehr Infos dazu finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Scotia Spirits bringt Hybrid-Tasting mit Stephanie Macleod – vor Ort oder online buchbar

Das anstehende hybride Whisky-Tasting widmet sich Stephanie Macleod die als erste Frau überhaupt und insgesamt 6-mal als Master Blender of the Year ausgezeichnet wurde. Seit über 25 Jahren kreiert Stephanie bei John Dewar & Sons ikonische Whiskys wie Aberfeldy, Craigellachie oder Royal Brackla. Ihre Whiskys sind schon lange regelmäßige Begleiter unserer Tastings. Erstmals haben wir November Stephanie zu Gast in einem HybridTasting. Das Tasting wird im Gegensatz zu anderen Hybrid Tastings 2 Stunden dauern. Wir verkosten 8 Whiskys aus dem gesamten Sortiment. Preis: 59,00 Euro vor Ort oder im Live Stream! (Versand per DHL zzgl. 5,90 €) – 8 Proben zu je 2cl

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 59,00 Euro und ist wahlweise als Präsenztermin in Köln (Bitte Buchung über die Kölner Seite) oder digital über einen Livestream möglich. Die Online Teilnehmer erhalten ein Tasting-Set mit acht Proben zu je 2 cl erhalten. Für Online-Teilnehmer steht das Set wahlweise zur Abholung vor Ort bereit oder wird gegen eine Pauschale von 5,90 Euro per DHL an die gewünschte Adresse versendet. Die digitale Teilnahme erfolgt über einen YouTube-Stream. Der entsprechende Zugangslink wird vorab per E-Mail verschickt. Die Aufzeichnung der Verkostung steht den Teilnehmern auch im Nachhinein zum zeitversetzten Abruf zur Verfügung.