Und es geht in die nächste Runde: Nach der sehr erfolgreichen Community Edition bei den SiSa Essential Drams #2 wird auch die dritte Ausgabe von den Whiskyliebhabern bestimmt werden. Simple Sample hat sich dazu ein wirklich praktikables System einfallen lassen, das auch bei SiSa Essential Drams #3 am 9. Dezember 2026 zum Einsatz kommt.

In der Aussendung, die wir für Sie bekommen haben, blickt Simple Sample auf die ersten beiden Editionen zurück und zeigt Ihnen, was Sie bei der neuen Edition erwartet – und wie Sie das auch selbst mitbestimmen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

SiSa Essential Drams #3: Die Community Edition geht in die nächste Runde

Nach Glengoyne 25, Laphroaig 25 und Ben Nevis 1996 bei Essential Drams #2 bestimmen die Käufer erneut mit. Am 9. Dezember 2026 folgt die nächste Community Edition mit sechs Drams – die Wunschliste ist eröffnet.

Liebe Tasting-Fans,

bei Essential Drams #2 habt ihr vorgeschlagen, diskutiert und abgestimmt. Daraus wurde ein Tasting mit sechs Whiskys zwischen 18 und 25 Jahren. Genau dort setzen wir jetzt an: Essential Drams #3 führt die Community Edition am 9. Dezember 2026 um 20 Uhr fort.

Wir wollen Abfüllungen gemeinsam probieren, die viele von euch gern einmal im Glas hätten. Welche sechs es dieses Mal werden, ist noch offen. Käufer des neuen Sets können wieder ihre Wunschwhiskys einbringen und die Auswahl mitgestalten.

Das brachte die erste Community Edition ins Glas

Essential Drams #2 fand am 7. Oktober 2026 statt. Zwei 25-Jährige, zwei unabhängige Einzelfässer und ein lang gereifter Irish Single Malt standen gemeinsam im Set. Das vollständige Line-up zeigt, welche Wünsche sich umsetzen ließen:

Bushmills 21 Jahre

40,0 % vol. Der Irish Single Malt verband Bourbon- und Oloroso-Sherryfässer mit einem Madeira-Finish. Damit ergänzte er die schottischen Abfüllungen um eine andere Herkunft und eine weitere Fasskombination.

Clynelish 2006/2025 von The First Editions

18 Jahre · Refill Hogshead HL 21493 · 50,5 % vol. Das Einzelfass von Edition Spirits ergab 289 Flaschen und setzte einen Gegenpunkt zu den Sherryfass-Abfüllungen im Set.

Ben Nevis 1996/2021 von The Whisky Jury

24 Jahre · Sherry Butt #1473 · 52,8 % vol. Die Jubiläumsabfüllung zum zweiten Geburtstag von The Whisky Jury war auf 354 Flaschen begrenzt. Sie erfüllte den Community-Wunsch nach einem Ben Nevis aus dem Jahr 1996.

Glengoyne 25 Jahre

Originalabfüllung 2020 · 48,0 % vol. Der Spitzenreiter des Votings brachte 25 Jahre Reife in Sherryfässern aus europäischer Eiche mit. Neben dem Ben Nevis ließ sich damit eine gleichfalls lange gereifte Originalabfüllung vergleichen.

Port Charlotte 18 Jahre

Limited Release 2026 · 52,3 % vol. Die auf 8.000 Flaschen begrenzte Ausgabe ergänzte das Set um gereiften, stark getorften Islay-Whisky und bot einen direkten Vergleich mit Laphroaig.

Laphroaig 25 Jahre

Cask Strength Edition 2022 · 53,4 % vol. Mit diesem Laphroaig stand ein zweiter 25-Jähriger im Set. Die Kombination mit Glengoyne und Port Charlotte machte Vergleiche nach Alter, Herkunft und Brennereistil möglich.

Alle sechs umgesetzten Wünsche stammten aus den Top 10 der Abstimmung. Beim Ben Nevis ersetzten wir den ursprünglichen Vorschlag von The Whisky Agency durch die genannte 1996er Abfüllung von The Whisky Jury; die übrigen fünf Flaschen entsprachen den gewählten Kandidaten. So wurde aus euren Vorschlägen ein gemeinsamer Abend mit sechs konkret ausgewählten Drams.

Auch die Premiere gehört zur Geschichte der Reihe

Vor der ersten Community Edition stand die ausverkaufte Premiere am 29. Juli 2026. Zur Einordnung hier auch das vollständige Line-up von Essential Drams #1, einschließlich des damals zunächst geheimen Blair Athol:

Abfüllung aus Essential Drams #1 Alkohol Blair Athol 1989 · 19 Jahre · Cadenhead’s Authentic Collection · abgefüllt März 2009 · Bourbon Hogshead · 274 Flaschen 53,7 % vol. Springbank 18 Jahre · Campbeltown Single Malt 46,0 % vol. GlenDronach Parliament 21 Jahre · ältere Abfüllung im klassischen Design · PX- und Oloroso-Sherryfässer 48,0 % vol. Benriach 2005/2023 · 17 Jahre · Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice · Refill American Hogshead #121 58,4 % vol. Kavalan Solist Port Cask · Taiwan 54,0 % vol. Laphroaig 21 Jahre Friends of Laphroaig · 1993/2015 · First-Fill-Ex-Bourbonfässer 48,4 % vol.

Für Essential Drams #3 seid ihr wieder gefragt

Mit der dritten Ausgabe setzen wir das bei #2 eingeführte Community-Prinzip fort. Das neue Set enthält sechs Samples à 2 cl. Welche Abfüllungen diesmal dazugehören, entsteht aus einer neuen Wunschliste; die genannten Flaschen aus #1 und #2 sind der Rückblick auf die bisherigen Tastings.

Als Käufer von Essential Drams #3 erhaltet ihr Zugang zum Community-Bereich dieser Ausgabe. Dort könnt ihr Whiskybase-Links einreichen, Vorschläge kommentieren und bis zu 20 Stimmen auf unterschiedliche Kandidaten verteilen. Das Ranking zeigt die Favoriten; auf der Pinnwand bleibt Platz für den Austausch.

Wir prüfen anschließend Qualität, Verfügbarkeit, ausreichende Flaschenmengen, Budget und die Zusammenstellung des Tastings. Daraus entsteht das endgültige Line-up. Ein hoher Rang allein garantiert noch keinen Platz im Set. Die Auswahl stellen wir vor, sobald sie feststeht.

Für den Zugang meldet ihr euch mit dem Kundenkonto an, über das ihr das aktuelle Set bestellt habt. Wer bereits bei #2 mitgestimmt hat, kann mit dem Kauf von #3 erneut dabei sein; frühere Bestellungen schalten die neue Abstimmung nicht automatisch frei.

Die wichtigsten Eckdaten

Merkmal Angaben Format SiSa Essential Drams #3 – The Community Edition Live-Tasting Mittwoch, 9. Dezember 2026, 20 Uhr Set-Inhalt 6 × 2 cl Whisky, insgesamt 12 cl Preis 59,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Community Eigene Vorschläge, Ranking, Kommentare und bis zu 20 Stimmen Line-up Noch offen; finale Auswahl durch Simple Sample Auslieferung Voraussichtlich etwa eine Woche vor dem Tasting

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