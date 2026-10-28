Einen Whisky-Adventskalender der etwas anderen Art hat sich das Team von Simple Sample einfallen lassen, um Ihre Vorweihnachtszeit genussvoll und gleichzeitig spannend zu gestalten. Neben Samples gibt es auch Wertgutscheine, Abfüllungen und weitere Geschenke, die über das Kundenkonto abgerufen werden können.

Wie das geht, was dahinter steckt und wie Sie die 24 Überraschungen noch bis zum 31. Oktober zum Vorzugspreis bestellen können, verrät Ihnen Simple Sample hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Simple Sample öffnet 24 digitale Türchen mit echten Whiskygeschenken

Der SiSa-Adventskalender 2026 verbindet mindestens 120 Euro garantierten Gesamtwert mit einer exklusiven 200-ml-Adventsabfüllung in jedem Kalender. Vom 1. bis 24. Dezember werden die Überraschungen im Kundenkonto enthüllt.

24 digitale Türchen auf einem Tablet. KI-Symbolbild, keine Aufnahme der tatsächlichen Benutzeroberfläche.

Liebe Whiskyfreunde,

dieses Jahr könnt ihr eure Adventstürchen direkt bei Simple Sample öffnen. Vom 1. bis zum 24. Dezember wartet in eurem Kundenkonto jeden Tag eine neue Überraschung. Hinter den digitalen Türchen stecken Whisky-Samples, Korkenguthaben, Wertgutscheine, Abfüllungen und weitere Geschenke, die euch durch die Adventszeit begleiten.

An diesem Format gefällt uns, dass wir verschiedene Dinge zusammenbringen können: Whiskys zum Kennenlernen, Guthaben für eigene Wünsche und eine Abfüllung, die wir ausschließlich für die Kalenderbesitzer vorgesehen haben. Was ihr an welchem Tag entdeckt, bleibt bis Dezember unter Verschluss.

Mindestens 120 Euro Gesamtwert für jeden Kalender

Jeder gekaufte Kalender enthält Geschenke und Leistungen mit einem garantierten Gesamtwert von mindestens 120 Euro. Die Zusage gilt für jeden einzelnen Kalender und umfasst den gesamten enthaltenen Gegenwert aus Whiskygeschenken, Guthaben, Wertgutscheinen und weiteren Leistungen.

Für alle, die Simple Sample gerade erst kennenlernen: Unsere Korken sind Guthaben, das ihr bei späteren Einkäufen im Shop einsetzen könnt. Die Wertgutscheine könnt ihr selbst nutzen oder weitergeben. So bleibt neben den von uns ausgesuchten Whiskygeschenken auch Raum für eure eigenen Vorlieben.

Eine exklusive Adventsabfüllung in jedem Kalender

Einen Bestandteil dürfen wir schon verraten: Jeder Kalender enthält eine exklusive 200-ml-SiSa-Adventsabfüllung. Sie ist vollständig im Kalenderpreis enthalten und ausschließlich für Kalenderbesitzer vorgesehen. Separat wird diese Edition nicht als normale Flasche im Shop angeboten.

Welcher Whisky sich dahinter verbirgt, bleibt bis zur Enthüllung eine Überraschung.

So öffnet ihr eure Türchen

Ihr kauft den Kalender über euer SiSa-Kundenkonto und bezahlt wie gewohnt im Shop. Anschließend findet ihr ihn in euren Bestellungen wieder. Ab dem 1. Dezember öffnet ihr dort euren persönlichen Kalender; bis Heiligabend kommt täglich ein Türchen dazu.

Auf der Adventskalenderseite könnt ihr das digitale Auspacken schon vorab ausprobieren. Die Probetürchen zeigen den Ablauf, während die tatsächlichen Geschenke eine Überraschung bleiben. Auch mehrere Kalender sind möglich: Jeder hat seine eigenen 24 Türchen, die Wertgarantie und eine eigene 200-ml-Adventsabfüllung.

Wie die physischen Geschenke zu euch kommen

Der Kalenderkauf selbst ist versandkostenfrei. Die spätere Zusendung der physischen Geschenke ist über den SiSa-Parkplatz vorgesehen. Dort sammelt ihr eure bei uns liegenden Artikel bis zur gewünschten Zusendung. Für die Lieferung dieser Geschenke gelten die regulären SiSa-Versandbedingungen.

Die wichtigsten Eckdaten

Merkmal Angaben Kalenderzeitraum 1. bis 24. Dezember 2026 Zugang 24 digitale Türchen im SiSa-Kundenkonto Garantierter Gesamtwert Mindestens 120 € je Kalender Exklusiv enthalten Eine 200-ml-SiSa-Adventsabfüllung je Kalender Frühbucherpreis 62,90 € bis einschließlich 31.10.2026 Regulärer Preis 69,90 € ab 01.11.2026 Aktive DRAM-Club-Mitglieder 54,90 € Versand Digitaler Kauf versandkostenfrei; physische Geschenke nach regulären Versandbedingungen

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Eine Clubmitgliedschaft ist für den Kauf nicht erforderlich. Zusätzliche Aktions- oder Clubrabatte gibt es auf den Kalender nicht; vorhandene Korken können eingelöst werden.

Hier den digitalen SiSa-Adventskalender 2026 entdecken und ein Probetürchen öffnen

Euer Simple-Sample-Team