Loch Lomond ist per se durch die Vielzahl der unterschiedlichen Stills eine Destillerie, die mehr Abwechslung erzeugen kann als andere schottische Brennereien. Und in den Abfüllungen der Remarkable Society, die exklusiv für ausgewählte Loch Lomond Händler in Deutschland aufgelegt werden, komt dann noch ein gerüttelt Maß an Experimentierfreudigkeit dazu – wie jetzt beim neuen Loch Lomond 10 Jahre Madeira Rare 2 Years Finish, der mit dem überaus langen Finish den fruchtigen Charakter des Whiskys noch einmal deutlich unterstreicht.

Alles über die neue Abfüllung und die 18 Händler, bei denen Sie eine Flasche davon ergattern können, lesen Sie hier:

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Exklusiv für Deutschland: Remarkable Society Edition No. 2 – Loch Lomond 10 Jahre Madeira Rare 2 Years Finish

Mit den exklusiven Remarkable Society Editionen stellen wir neue Facetten der Innovationsbrennerei vor, weshalb wir gemeinsam mit Loch Lomond eine außergewöhnliche Remarkable Society Edition mit einem raren und außergewöhnlich langen Finish in Madeira Fässern entwickelt haben. Die seltene Madeira-Fass Reifung stellt den einzigartigen Fruchtcharakter Loch Lomond’s in den Vordergrund, da diese Edition ausschließlich in den einzigartigen Straight Neck Pot Stills destilliert wurde, die einen intensiven Fruchtcharakter hervorbringen. Mit der zweiten Society Edition stellen wir eine sehr spannende Likörwein-Fassreifung mit einem außergewöhnlich langen Finish von zwei Jahren in Madeira-Fässern vor. Durch die lange Veredelung in Madeira Fässern entfaltet sich ein reichhaltiger süß-fruchtiger Charakter, der vor allem intensiv duftend in der Nase ist und eine komplexe Würze mit sich bringt. Der Abgang offenbart eine cremige Textur, die harmonisch mit dem natürlichen fruchtigen Signatur Charakter Loch Lomond‘ s verschmilzt.

Abgefüllt wird die Edition bei Trinkstärke mit 46,0 % Vol. und in natürlicher Farbe.

Exkurs Madeira: Die Herstellung von Madeirawein ist einzigartig und zeichnet sich besonders durch die Estufagem-Fassreifung, eine besondere Art der Wärmebehandlung aus. Hierbei wird der Wein gezielt für mehrere Monate auf etwa 40-50 °C erwärmt. Diese spezielle Behandlung ermöglicht dem Wein seine karamellisierte und würzige Note und sorgt für eine Jahrzehnte lange Haltbarkeit.

Besonderheiten:

Rarität: 2 Jahre seltenes Madeira Finish

2 Jahre seltenes Madeira Finish 10 Jahre Age-Statement

Fruchtige Süße vereint mit würzigen Noten

Limited Edition No. 2

46,0 % Vol. & Natural Colour

UVP 54,90 €

Die Loch Lomond Remarkable Society

Mit der Remarkable Society bilden wie eine Kooperation von Fachhändlern als exklusive Repräsentanten der Loch Lomond Distillery. Die Mitglieder der Remarkable Society zeichnen sich durch ihre Passion und umfassende Expertise im Fachhandel aus. Gemeinsam möchten wir die vielfältige Welt von Loch Lomond vorstellen, die von Innovation und Tradition gleichermaßen geprägt ist. Dabei zeigen wir die Bandbreite der Vielzahl an Destillationsstilen, experimentelle Fassselektionen sowie traditionell restaurierte Fässer aus der hauseigenen Küferei. Bei jedem Remarkable Society Member ist eine große Bandbreite des Loch Lomond Portfolios erhältlich und als Besonderheit exklusive Abfüllungen, die wirklich remarkable sind und nur bei den Partnern erhältlich sind.

Händler – Remarkable Society