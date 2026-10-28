The Caskhound mit zwei neuen Vintage Line Abfüllungen

Gleiche Herkunft, gleicher Jahrgang, gleiches Alter – und dennoch zwei unterschiedliche Whiskies!

Die beiden neuen Abfüllungen in seiner Vitage Line, die Tilo Schnabel heute vorstellt, sind Single Grain Scotch Whiskies, die am 25. April 1986 in der Invergordon Distillery destilliert wurden, und im Juni 2026 abgefüllt wurden.

Was die Beiden trotz aller Gemeinsamkeiten so unterschiedlich macht, erfahren Sie in der Aussendung von The Caskhound alias Tilo Schnabel:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

GRAIN EXPECTATIONS:

40 Jahre, zwei Charaktere – ein außergewöhnliches Double Release für die VINTAGE LINE

Gleich alt. Anders gut: Mit einem außergewöhnlichen Double Release erweitert der unabhängige Abfüller THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel seine bekannte Reihe VINTAGE LINE um zwei 40-jährige Single Grain Scotch Whiskies aus der Invergordon Distillery.

Beide Grains wurden am 25. April 1986 destilliert, beide zum selben Zeitpunkt abgefüllt. Was sie unterscheidet? Zwei besondere Sherryfass-Charaktere: ein 2nd Fill Oloroso Sherry Hogshead und ein 2nd Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead. Gleiche Herkunft, gleicher Jahrgang, gleiches Alter – und dennoch zwei bemerkenswert eigenständige Persönlichkeiten.

Die VINTAGE LINE: Old School aus Überzeugung

Die VINTAGE LINE ist Tilo Schnabels Liebeserklärung an die klassische Schule unabhängiger Whiskyabfüller. Mindestens 20 Jahre gereift, sorgfältig ausgewählt und mit einem Auftritt, der den Geist der 70er- und 80er-Jahre atmet. Hier geht es nicht um modische Effekte, sondern um Charakter, Substanz und die Überzeugung, dass gutes Destillat vor allem eines verdient: Zeit.

Deshalb setzt die Reihe konsequent auf lange gereifte Whiskys mit Charakter und Tiefe. Ungefärbt, nicht kühlgefiltert und mit dem Anspruch, außergewöhnliche Qualitäten zu fair kalkulierten Preisen zugänglich zu machen. Old School eben. Nur ohne Staubschicht.

Grain Expectations – vier Jahrzehnte voller Charakter.

Single Grain Whisky steht selten im Rampenlicht. Zu Unrecht. Denn gerade mit Jahrzehnten langer Fassreife entwickeln sie eine erstaunliche Tiefe, Eleganz und aromatische Vielschichtigkeit. Und spätestens nach vierzig Jahren muss sich ein guter Grain hinter keinem Single Malt mehr verstecken. Im Gegenteil: Er hat längst seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.

So wie die Whiskys der Invergordon Distillery in den nordöstlichen Highlands. An den Ufern des Cromarty Firth gelegen, produziert sie seit den 1960er-Jahren Grain Whisky als wichtigen Bestandteil bekannter schottischer Blends. Als eigenständige, lange gereifte Abfüllung zeigt Invergordon eine eigene Seite: geschmeidig, komplex und mit jener unaufgeregten Souveränität, die sich nicht über Nacht einstellt.

Unser Double Release zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich zwei Grain Whiskys gleichen Ursprungs präsentieren können: Der Oloroso-gereifte Gentleman gibt sich mit seiner dunkleren Farbe, trockener Würze und nussiger Eleganz eher distinguiert und vielschichtig. Der Kandidat aus dem Pedro Ximénez Hogshead schlägt mit seinem helleren Goldton, weicher Fülle und einer üppigeren, fruchtbetonten Süße die genussvollere Richtung ein. Zwei eigenständige Charaktere, die auf ihre Weise zeigen, was vier Jahrzehnte Fassreife aus einem guten Grain machen können.

Und das Beste? Der UVP von 149,90 Euro pro 0,7 l-Flasche. Für einen 40 Jahre alten Single Grain ein außergewöhnlich attraktives Preis-Genuss-Verhältnis, das selbst eingefleischte Single-Malt-Fans aufhorchen lassen dürfte. Slàinte!

Vintage Line #4: INVERGORDON 1986 PX

Highland Single Grain Scotch Whisky

40 Jahre alt (Distilled: 25.04.1986 • Bottled: 11.06.2026) • 45,2 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in a 2nd Fill PX Sherry Hogshead • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 149,00 Euro / 0,7 l

NOSE: Rum-Rosinen, ofenwarmes Bananenbrot und die knackige Karamellkruste einer Crème brûlée. Fast schon ein Dessertbuffet. Doch dann schieben sich zwischen Dattelkonfekt und Feigenkompott unerwartet helle, leicht parfümierte Fruchtnoten: überreife Mango, Ananasbonbons und ein Spritzer Birnenlikör. Milchschokolade, etwas Vanilla Fudge und frisch gemahlener Espresso bilden einen dunkleren, beinahe bittersüßen Gegenpol.

PALATE: Ein ausgesprochen üppiges Mundgefühl, weich und beinahe wächsern. Gebräunte Butter, Ahornsirup und ein Schluck Eierpunsch, gefolgt von saftigen Sultaninen, Pflaumenmus und Schokoladentrüffeln. Plötzlich wird es verspielt: gezuckertes Popcorn, flambierte Banane und die frische Säure einer Blutorange. Kandierter Ingwer und ein Prickeln weißen Pfeffers bringen Bewegung in die Süße. Die Eiche bleibt zunächst im Hintergrund, gewinnt dann aber mit einer sanften, trockenen Würze an Kontur.

FINISH: Schokoladencreme, Rumtopf und ein wenig Kaffeegebäck. Die üppige Fruchtsüße hält noch eine Weile an, bevor Zimt, gerösteter Kaffee und ein Hauch Tabak für einen zunehmend trockenen Ausklang sorgen. Warm, ausdauernd und überraschend elegant nach all der anfänglichen Opulenz.

Vintage Line #5: INVERGORDON 1986 Oloroso

Highland Single Grain Scotch Whisky

40 Jahre alt (Distilled: 25.04.1986 • Bottled: 15.06.2026) • 46,7 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in a 2nd Fill Oloroso Sherry Hogshead • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 149,00 Euro / 0,7 l

NOSE: Ein faszinierend eigenwilliger Auftakt. Bienenwachs, frisch polierte Antiquitäten und ein Korb exotischer Früchte. Kandierte Ananas, Orangenzeste und geröstete Kokosraspel, dazwischen der warme Duft von Mandelkuchen. Mit etwas Geduld wird es dunkler und herbstlicher: Aprikosenkonfitüre, Walnussschalen und getrocknete Feigen. Zedernholz, Earl Grey und ein Hauch Muskat verleihen dem Ganzen eine leicht herbe, beinahe nostalgische Note.

PALATE: Zunächst überraschend geschmeidig, fast ölig. Akazienhonig und Buttertoffee, dann mürbes Shortbread und ein kurzer, lebhafter Ausbruch tropischer Frucht – Ananas, gelbes Fruchtgelee, vielleicht sogar ein wenig Passionsfrucht. Allmählich übernimmt die trockenere Seite. Gebrannte Mandeln, Bitterorange, Kakaopulver und die feine Herbe von Walnusshäutchen. Ganz zum Schluss etwas Kräuterbonbon und würzige Eiche. Eine reizvolle Spannung zwischen Süße und Trockenheit.

FINISH: Die exotischen Früchte verabschieden sich zuerst. Zurück bleiben geröstete Nüsse, dunkles Karamell und ein wenig Mokka. Dann altes Eichenholz, Zitrusschale und die trockene, leicht adstringierende Erinnerung an kräftigen Schwarztee. Lang, viel-schichtig und mit einer angenehm herben Pointe.

Bei aller Unterschiedlichkeit bleiben sich die beiden Invergordon in einem Punkt treu: Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlgefiltert. Eben so, wie es sich für die VINTAGE LINE gehört.

Das außergewöhnliche Duo ist ab sofort exklusiv bei unserem Handelspartner deinwhisky.de sowie direkt im THE CASKHOUND-Onlineshop unter www.thecaskhound.de erhältlich.