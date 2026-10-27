Neu bei Kirsch Import: Benromach Contrasts, Glengoyne 17 Scottish Oak, Holyrood Smoulder und ein Dingle Special

Vier Abfüllungen sind es am heutigen Dienstag, die wir Ihnen als Whisk(e)y-Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import vorstellen können.

Alle Details, Einzelheiten und teilweise auch Tasting Notes zu Benromach Contrasts: Port Cask Finish, Glengoyne 17 Scottish Oak, Holyrood Smoulder und dem 13 Jahre alten Dingle aus Madeira Malvasia Casks finden Sie hier folgend:

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Kontrast für Kirsch-Kunden:

Benromach 11 y.o. mit Portwein-Finish

Benromach destilliert nicht nur zart rauchigen Speyside Single Malt wie von einst. Die Contrasts-Reihe hat eine stilistische Bandbreite in petto, bei der Whisky-Fans das Herz aufgeht. Neuestes Beispiel: der 11 y.o. mit Port Cask Finish – abgefüllt rein für den deutschen Markt.

Speyside und Torfrauch, oldschool und innovativ: Benromach weiß, wie man Kontraste harmonisch vereint. Davon zeugt insbesondere die experimentelle Contrasts-Reihe. Letztere wächst um eine 4.556 Flaschen starke Exklusivabfüllung.

Der Benromach Contrasts: Port Cask Finish 2015/2026 reifte zunächst in First Fill Bourbon Barrels, gefolgt von einer mehr als zweijährigen Veredelung in Portweinfässern. Das Ergebnis? Duftende Aromen von roten Beeren und Mandarine mit lebhaften Waldfrüchten, gefolgt von Demerara-Zucker, Kakaopulver und dem typischen Hauch von Rauch.

Benromach 2015/2026 – 11 y.o.

Contrasts: Port Cask Finish

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein lebendiges Bukett aus duftigen roten Beeren und der feinen Zitrusnote reifer Tangerinen.

Geschmack: Helle Waldfrüchte harmonieren am Gaumen mit der karamellartigen Süße von Demerara-Zucker und einer eleganten Note von Kakaopulver.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit einem dezenten Akzent von sanft eingebundenem Rauch.

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein gut gemachtes Destillat sein kann, wenn Tradition auf den Mut zur Variation trifft. Dieser Benromach aus der „Contrasts“-Serie bricht bewusst mit den Erwartungen und zeigt eine Seite der Speyside, die ebenso fruchtbetont wie charakterstark ist.

Handwerkskunst aus den Dunnage-Lagerhäusern

Seit 1898 verschreibt sich die Destillerie in Forres der Philosophie, Whisky gänzlich von Hand zu fertigen. In den traditionellen Dunnage-Lagerhäusern reifte dieser Single Malt, der 2005 destilliert wurde, zunächst in First-Fill-Bourbon-Fässern. Seinen besonderen Schliff erhielt er durch ein über zweijähriges Finish in Portweinfässern, bevor er 2016 nach elf Jahren Reifezeit abgefüllt wurde. Jedes Fass wird bei Benromach noch individuell gewogen und von Hand beschriftet, was den Anspruch an ein unverfälschtes Handwerksprodukt unterstreicht.

Ein Spiel aus Waldfrüchten und Kupfer

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Kupferton, der ohne den Einsatz von Farbstoffen auskommt. Die Nase wird von duftenden roten Beeren und spritziger Tangerine umschmeichelt, während am Gaumen eine dichte Struktur aus hellen Waldfrüchten und karamelligem Demerara-Zucker spürbar wird. Ein feiner Hauch von Kakaopulver verbindet sich elegant mit dem für das Haus typischen, dezenten Rauch, der den Abgang sanft und komplex begleitet.

Die Kunst des bewussten Genießens

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die das Zusammenspiel von Wein-Einflüssen und klassischem Brennereistil schätzen. Dank des Verzichts auf Kältefiltration und einer Abfüllstärke von 46 % Vol. bleibt das volle Aromenspektrum lebendig und unverfälscht. Die edle Ausstattung in der tiefvioletten Box macht ihn zudem zu einem geschmackvollen Präsent für Entdecker, die abseits der großen Massenproduktionen nach echtem Charakter suchen.

Scotch Whisky aus Scottish Oak:

Glengoyne 17 y.o. setzt Oak Masters’ Series fort

Mit dem Glengoyne 17 y.o. Scottish Oak transportiert die Highland-Brennerei ihre Herkunft auf seltene Weise ins Glas: Für das Finish der neuesten Abfüllung aus der Oak Masters’ Series kommen erstmals Fässer aus schottischer Eiche zum Einsatz, die nur acht Kilometer von der Destillerie entfernt gewachsen ist.

Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft im Dorf Killearn. Die von Natur aus tanninreiche schottische Eiche verleiht dem Whisky Struktur, trockene Würze und einen kräftigen Charakter. Dafür durfte der 17 Jahre alte Single Malt nach seiner Reifung in klassischen Glengoyne-Fässern bis zu zwei weitere Jahre in frischen Scottish Oak Casks verbringen.

Im Resultat verschmelzen Heidehonig, Limette und Porridge mit gedünsteter Birne in der Nase sowie geröstete Eiche, frische Früchte, Ingwerkekse und Muskat am Gaumen. Nüsse, süße Gewürze und feine Tannine prägen den langen Nachklang.

Glengoyne 17 y.o. Scottish Oak Single Malt

Alkoholgehalt: 51.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Akzente von Limette und Birne treffen auf die feine Süße von Himbeeren und dunkler Schokolade. Ein dezentes Mandelaroma verleiht dem Bouquet eine elegante Komplexität.

Geschmack: Ausgeprägte Eichennoten verbinden sich harmonisch mit weicher Vanille. Eine würzige Note von Ingwer und Muskat sorgt für eine tiefgründige, balancierte Struktur.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich langanhaltend mit sanften Vanillenuancen und einem Hauch von Nuss. Eine filigrane, süße Würze klingt noch lange nach.

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und Geduld, bevor sie ihre wahre Pracht offenbaren. Bei diesem 17-jährigen Highland Single Malt ist es die seltene Verbindung aus geduldiger Reife und einem außergewöhnlichen Holzfinish, die ein tiefgründiges Geschmacksbild zeichnet.

Die Symbiose aus Killearn-Eiche und langsamer Destillation

Glengoyne steht seit 1833 für ungetorfte Eleganz und besonders langsame Brennvorgänge in den Highlands. Dieser limitierte Single Malt verbrachte sein Finale in Fässern aus Virgin Scottish Oak, die nachhaltig in den Wäldern rund um das nahegelegene Dorf Killearn gewonnen wurde. Da schottische Eiche aufgrund ihrer harten und zugleich porösen Struktur als extrem anspruchsvoll in der Küferei gilt, ermöglicht sie dem Destillat eine besonders intensive Interaktion mit dem Holz, was dem klassischen Profil neue, komplexe Nuancen verleiht.

Ein kupferfarbenes Bukett von Heidehonig und Gewürzen

In der klaren Flasche präsentiert sich der Whisky in einem natürlichen, satten Kupferton. Das Bouquet eröffnet mit einer markanten Note von Heidehonig, die von zitrusfrischer Limette, gedünsteter Birne und einem Hauch tropischer Früchte untermalt wird. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Textur mit Anklängen von Hafer-Rosinen-Cookies und gerösteter Eiche, während eine würzige Note aus Ingwer und Muskat in ein langes, sanftes Finish mit feinen Tanninen überleitet.

Ein ausdrucksstarkes Statement für Kenner

Mit einem kräftigen Alkoholgehalt von 51,6 % Vol. zeigt sich dieser Single Malt ungefiltert und charakterstark. Er ist eine Empfehlung für Momente des bewussten Genusses, in denen man die handwerkliche Tiefe der schottischen Eiche pur oder mit wenigen Tropfen Wasser erkunden möchte. Die hochwertige Ausstattung mit der cremefarbenen Box und den filigranen Naturmotiven unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Abfüllung und macht sie zu einem besonderen Objekt für jede anspruchsvolle Sammlung.

Rauchige Romanze:

Holyrood Smoulder ist ein Peated Malt zum Verlieben

Mit Smoulder zeigt die Holyrood Distillery aus Edinburgh einmal mehr, wie viel Geschmack bereits vor der Fassreifung entsteht. Insgesamt neun unterschiedliche Malz- und Hefesorten, drei Fasstypen und eine Prise Selbstironie machen den limitierten Single Malt zu einem attraktiven Neuzugang für experimentierfreudige Whisky-(und Romance-)Fans.

Für Smoulder setzt Holyrood zu 75 Prozent auf stark getorftes Highland Malt sowie das aus der Bierherstellung bekannte Brown Malt. Fünf Hefestämme sorgen schon während der Gärung für aromatische Vielfalt. Anschließend reift der Single Malt überwiegend in First Fill Bourbon Barrels, ergänzt durch Rumfässer und kleine Oloroso Octaves.

So entsteht ein zunächst floraler Whisky, der am Gaumen zunehmend erdige Noten entwickelt und in einem rauchigen, intensiv nussigen Finale gipfelt.

Auch optisch spielt Holyrood mit Erwartungen: Das Etikett parodiert mit augenzwinkernder Romantik die Cover kitschiger Liebesromane. Ein origineller Blickfang im Whiskyregal – und mit weltweit nur 3.500 Flaschen eine Rarität.

Holyrood Smoulder

Peated Single Malt

Alkoholgehalt: 47.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Filigrane florale Akzente verbinden sich mit der Süße reifer Birnen und warmem Gebäck, dezent untermalt von trockenem Holzrauch.

Geschmack: Eine dichte Erdigkeit trifft auf die saftige Note von Grapefruit und grünem Apfel, während Ingwer und Pfeffer für eine würzige Tiefe sorgen, die von mildem Mokka abgerundet wird.

Nachklang: Das langanhaltende Finale präsentiert sich mit der markanten Note gerösteter Haselnüsse und verbleibt mit einem rauchigen Nachhall.

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein modernes Destillat aus dem Herzen Edinburghs sein kann, zeigt sich in dieser Abfüllung. Der Holyrood Smoulder vereint eine fast greifbare, erdige Schwere mit einer überraschenden floralen Eleganz. Es ist ein Whisky, der nicht durch vordergründige Effekte, sondern durch eine subtile, langsam glimmende Intensität überzeugt.

Tradition trifft Innovation in der schottischen Hauptstadt

Die im Jahr 2019 eröffnete Holyrood Distillery bringt mit dem „Smoulder“ einen Single Malt hervor, der die geschmacklichen Grenzen der klassischen Lowland-Region mutig erweitert. In der historischen Umgebung von Edinburgh wird hier mit einer Mash Bill aus rein gemälzter Gerste gearbeitet, wobei der Fokus stets auf der Textur und dem aromatischen Tiefgang liegt. Die im Jahr 2023 abgefüllte Edition präsentiert sich in einer markanten, dunkel bernsteinfarbenen Flasche, die den goldenen Glanz des Whiskys schützt und auf den unverfälschten Charakter ohne Kältefiltration oder Farbstoffe hinweist.

Ein Spiel aus Rauch, Frucht und erdiger Tiefe

In der Nase entfaltet sich zunächst eine zarte florale Note, die sich geschickt mit einer erdigen Schwere und trockenem Holzrauch verbindet. Dahinter verbergen sich süßliche Nuancen von reifer Birne und frischem Gebäck, die dem Bouquet eine einladende Weichheit verleihen. Am Gaumen zeigt der Whisky seine volle Kraft: Eine lebendige Würze von schwarzem Pfeffer und Ingwer trifft auf die Aromen von Grapefruit und grünem Apfel. Das komplexe Geschmacksprofil mündet in ein langanhaltendes, nussiges Finale, das von feinen Mokka-Noten und gerösteten Haselnüssen geprägt ist.

Der ideale Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 47,1 % Vol. bietet dieser Single Malt eine ausgezeichnete Struktur, die ihn für den puren Genuss prädestiniert. Er ist die perfekte Wahl für Kenner, welche die feine Balance eines rauchig-fruchtigen Profils suchen und die handwerkliche Präzision einer jungen, aufstrebenden Brennerei schätzen. Ob als kontemplativer Dram am Abend oder als Begleiter zu dunkler Schokolade – dieser Whisky entfaltet seine volle Komplexität am besten bei Zimmertemperatur in einem tulpenförmigen Glas.

Alter Ire!

Dingle 13 y.o. aus Madeira Malvasia Casks

Nur wenige Abfüllungen der kleinen Dingle Distillery haben bislang die 10-Jahres-Marke überschritten. Mit ihrem 13 y.o. Single Malt Irish Whiskey präsentieren die Brenner von Irlands wilder Westküste ein limitiertes Release aus einigen der ältesten Bestände, das zudem in seltenen Madeira Malvasia Casks ausgebaut wurde.

Wer sich eine der weltweit nur 1.585 Flaschen sichern kann, wird mit Noten von klebrigen Datteln und dunkler Schokolade sowie der Würze von Eiche, Nelken und Zimt belohnt. Im langen Nachklang gehen feine Gewürze wie Muskatnuss und süßer Zuckersirup zu Noten von Obstgartenfrüchten und einem Hauch gerösteter Eiche über.

Dafür ließ Dingles Head of Maturation, Paddy Foley, die Sonderedition zunächst in Bourbonfässern reifen und veredelte sie 18 Monate lang in Fässern, die mit Malvasia, dem süßesten aller Madeira-Sorten, vorbelegt waren.

Dingle Single Malt Irish Whiskey – 13 y.o.

2026 Release – Madeira Casks Finish – Limited Edition

Alkoholgehalt: 51.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Nicht jeder Single Malt trägt die Handschrift seiner Macher so offen wie dieser Tropfen von der wilden Westküste Irlands. Am äußersten Rand Europas, wo der Atlantik den Rhythmus vorgibt, entsteht in der Dingle Distillery ein Whiskey, der die Brücke zwischen traditioneller Handwerkskunst und mutiger Fassreife schlägt. Es ist eine Einladung, die raue Schönheit von County Kerry in einer besonders eleganten und tiefgründigen Form zu erleben.

Irische Seele und die Süße des Südens

Die Dingle Distillery setzt seit ihrer Gründung konsequent auf Qualität statt Quantität, was sich in diesem dreifach destillierten Single Malt eindrucksvoll widerspiegelt. Nach einer 13-jährigen Reifezeit, die in klassischen Bourbon-Fässern begann, vertraute Head of Maturation Paddy Foley das Destillat für ein 18-monatiges Finish seltenen Madeira-Malvasia-Fässern an. Diese limitierte Edition des Jahres 2026, von der weltweit lediglich 1.585 Flaschen existieren, wurde unfiltriert und in ihrer natürlichen, bernsteinfarbenen Pracht mit kräftigen 51,3 % Vol. abgefüllt. Die visuelle Gestaltung in tiefem Burgunderrot und Orange unterstreicht dabei den exklusiven Charakter dieser handgefertigten Rarität.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und exotischer Würze

In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet aus sonnengetrockneten Früchten und einer feinen Honigsüße, die den Gaumen auf ein intensives Geschmackserlebnis vorbereitet. Hier dominieren klebrige Datteln und edle dunkle Schokolade, die von einer markanten Eichenwürze mit Anklängen von Nelken und Zimt begleitet werden. Die Textur ist dank des Verzichts auf Kältefiltration wunderbar ölig und füllig. Der langanhaltende Nachklang offenbart Nuancen von Muskatnuss und Zuckersirup, bevor er in reife Obstgartenfrüchte und einen Hauch getoasteter Eiche übergeht.

Charakterstarker Begleiter für besondere Momente

Dieser Whiskey richtet sich an Genießer, welche das Zusammenspiel zwischen der typisch irischen Milde und der schweren, aromatischen Süße eines Likörweinfasses schätzen. Aufgrund seiner Komplexität empfiehlt es sich, den Single Malt pur bei Zimmertemperatur zu verkosten; ein stilles Wasser an der Seite hilft dabei, die vielschichtigen Aromen nach und nach zu entfalten. Er ist eine exzellente Wahl für Sammler und Liebhaber, die ein authentisches Stück irischer Tradition in ihrer Bar wissen möchten.