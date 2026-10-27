Auch 2026 wird der November wieder zum Old Fashioned Month!

Brown-Forman veranstaltet welweit 1. bis zum 30. November 2026 den Woodford Reserve Old Fashioned Month, und lädt Barkeeper und Gäste dazu ein, den Cocktailklassiker Old Fashioned zu feiern. Brown-Forman Deutschland unterstützt bundesweit rund 200 Bars und Restaurants mit aufmerksamkeitsstarken, hochwertigen Materialien.

Mehr zu Woodford Reserve, zum Old Fashioned und zum Woodford Reserve Old Fashioned Month in der Presseaussendung von Brown-Forman Deutschland:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Woodford Reserve Old Fashioned Month 2026: Welche Geschichte erzählt deine Stadt?

Im November stellt Brown-Forman Deutschland den Cocktailklassiker wieder in den Vordergrund und ermutigt die Barszene, die eigene Geschichte mit einfließen zu lassen

Hamburg, 27.10.2026 – Vom 1. bis zum 30. November 2026 findet der Woodford Reserve Old Fashioned Month statt. Die globale Kampagne wurde 2015 von Brown-Forman ins Leben gerufen und lädt Barkeeper und Gäste weltweit dazu ein, den Cocktailklassiker Old Fashioned zu feiern. Brown-Forman Deutschland unterstützt bundesweit rund 200 Bars und Restaurants mit aufmerksamkeitsstarken, hochwertigen Materialien. Sie tragen dazu bei, dass das Barteam den Gästen während des Aktionszeitraums ein besonderes, individuelles Besuchserlebnis bieten kann.

Der Old Fashioned steht nicht nur für Stil und Geschmack. Er zählt auch zu den weltweit beliebtesten klassischen Cocktails und belegt in der Liste „The bestselling classic cocktails at the world’s best bars 2026“ von Drinks International den dritten Platz. Der Cocktail lässt sich einfach zubereiten, überzeugt mit seinem komplexen Geschmackserlebnis und bringt die unverwechselbare Geschmacksvielfalt von Woodford Reserve zur Geltung.

Lokale Geschichten, individuelle Kreationen

Das Motto lautet auch 2026: „Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte, wir möchten, dass du uns deine erzählst.“ Dieses bietet teilnehmenden Bartendern Inspiration, ihre eigene Interpretation des Woodford Reserve Old Fashioned zu kreieren und dabei die Aromen ihrer Stadt oder ihres gastronomischen Outlets aufzugreifen. Kreative Impulse können beispielsweise eine lokale Kultur, eine bestimmte Zutat oder eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus der Region liefern.

Darüber hinaus werden die Bartender inspiriert, ihre Kreationen um ein individuelles sensorisches Element zu ergänzen, wie es das Bitters-Dram Set von Woodford Reserve beispielhaft demonstriert. Möglichkeiten dafür sind auch Smoke, Garnish, Food Pairing, Aroma oder Sound. Neben dem Geschmack können auch die Optik und Farbe des Drinks oder die Haptik des Glases berücksichtigt werden, um alle Sinne anzusprechen.

Als Ausgangspunkt für eigene Interpretationen dient die klassische Woodford Reserve Old Fashioned Rezeptur:

5 cl Woodford Reserve

ein Dash Angostura Bitters

ein Dash Orange Bitters

ein Barlöffel Zuckersirup

Die Zutaten werden auf Eis im Rührglas verrührt, bis sich etwas Schmelzwasser mit ihnen verbunden hat. Anschließend wird der Drink in ein vorgekühltes Glas abgeseiht und mit einer Orangenzeste garniert.

Präsentbox für teilnehmende Outlets

Der Brown-Forman Deutschland Außendienst bindet für die Vorstellung und zur Unterstützung des Woodford Reserve Old Fashioned Month Konzepts in den teilnehmenden Bars unter anderem eine hochwertige Präsentbox mit gebrandeten Materialien ein.

Woodford Reserve als Basis für den Old Fashioned

Die Herstellungsverfahren von Woodford Reserve, insbesondere die ausgewogene Getreidemischung, die sogenannte Mash Bill, machen den Bourbon zur idealen Wahl für einen Old Fashioned. Sein reichhaltiges, aromatisches Profil behauptet sich gegenüber Zucker und Bitter, ohne unterzugehen oder übermäßig verdünnt zu werden. Der geringere Maisanteil und der höhere Roggenanteil verleihen ihm eine trockene, würzige Basis, die verhindert, dass der Cocktail durch Zucker oder Sirup zu süß wird. In Verbindung mit der intensiven Reifung in Eichenfässern sorgt der Roggenanteil für eine markante Note, die auch beim Schmelzen des Eises anhält.

Interessierte gastronomische Outlets erhalten weitere Informationen zur Teilnahme direkt über den Brown-Forman Deutschland Außendienst.