Uncle Nearest: Gericht lehnt einstweilige Verfügung der Gründerin ab

Mittlerweile erhält, wer „Nearest Green Distillery“ in unser Suchfeld eingibt, eine satte zweiseitige Übersicht unserer Posts zu dieser US-Brennerei. Ein bemerkenswertes Ergebnis für eine Destillerie, die erst 2019 eröffnet wurde und (wohl) seit mehr als einem Jahr nicht mehr produziert. Seit Mitte August 2025 hat sich die Nearest Green Distillery zu einem Fall entwickelt, den mehr und mehr die US-Gerichte beschäftigen. Und über deren aktuellen Entwicklungen wir regelmäßig berichten.

Ohne die einzelnen Stationen der Entwickelungen nochmals zusammenzufassen:

Der zuständige Richter am US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Tennessee, Charles E. Atchley Jr., lehnte die von der Gründerin Fawn Weaver eingereichte einstweilige Verfügung auf Unterlassung des Verkaufs ab (wir berichteten). Der Antrag Weavers würde die für eine solche Maßnahme erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen.

Wie The spirit business schreibt, prüfte der Richter vier Kriterien:

ob Weaver eine hohe Erfolgsaussicht in der Hauptsache dargelegt hat

ob ihr ohne eine einstweilige Verfügung ein nicht wiedergutzumachender Schaden drohen würde

ob eine solche Verfügung anderen Parteien erheblichen Schaden zufügen würde

und ob dem öffentlichen Interesse durch eine stattgebende Entscheidung gedient wäre.

Bei seiner Ablehnung des Antrags kam Charles E. Atchley Jr. zu dem Schluss, dass Weaver weder eine hinreichende Erfolgsaussicht in der Hauptsache nachgewiesen noch glaubhaft gemacht habe, dass ihr bei einer Ablehnung der einstweiligen Verfügung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Das Gericht kam zudem vielmehr zu dem Schluss, dass eine Einschränkung des Verkaufs dem Masseverwalter Phillip G. Young Jr., dem Kreditgeber Farm Credit und anderen Gläubigern schaden könnte.

Vermutlich wirden wir auch in unmittelbarer Zukunft nochmals über gerichtliche Auseinandersetzunger zwischen Fawn Weaver auf der einen Seite und Young, Farm Credit und verschiedenen Gläubigern auf der abderen Seite berichten können. Wir bleiben am Ball.