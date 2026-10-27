Serge verkostet: Benromach vertikal

Offen gibt Serge Valentin zu Beginn seiner Benromach Vertikal-Verkostung zu, ihm würden die nach 1998 produzierten Destillate der Brennerei besser gefallen. Bis 1993 war die Speyside-Destillerie im Besitz der Distillers Company Limited. Diese legte 1983 Benromach still und räumte sie dann recht umfänglich aus. Gordon & MacPhail übernahm Benromach dann 1993, restaurierte ebenso umfänglich, und eröffnete 1998 die Brennerei dann pünktlich zu ihrem 100-jährigen Jubiläum.

Die ersten sieben Bottlings der heutigen Session auf Whiskfun stammen alle aus der Zeit nach der Wiedereröffnung. Darunter finden wir den erst kürzlich erschienenen Benromach 25 yo (wir berichteten) sowie die wohl erst im kommenden Jahr erhältliche Abfüllung ‘The Year of the Fire Goat’. Mit seinen Benotungen unterstreicht Serge sein Geständnis zu Beginn der Verkostung. Drei Abfüllungen springen über die 90-Punkte-Marke. Und auch die Benotungen der weiteren Malts sind nicht sooo weit davon weg. Den Abschluss des Tastings gehört einem Benrocmach aus Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments. Und dieser Whisky bringtt Serge dazu, sein Eingangs-Statement nochmal zu überdenken.

Alle Teilnehmer der heutigen Verkostung und ihre Bewertungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte