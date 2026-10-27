Richard Forsyth OBE erhält Dr Jim Swan Award

Der chairman des in der Speyside ansässigen Unternehmens Forsyths, Richard Forsyth OBE, erhält im Rahmen der Scottish Whisky Awards den 2019 geschaffenen Dr Jim Swan Award. Damit wird sein Beitrag zur Destillationskunst und Whiskyherstellung gewürdigt, die Richard Forsyth mittlerweile seit fast 60 Jahren bei Forsyths leistet.

Das Unternehmen Forsyths aus der Speyside genießt einen hervorragenden Ruf, wenn es um die Herstellung von kupfernen Brennblasen (Stills) sowie die Lieferung kompletter Destillerieanlagen geht. Und dies in Schottland und auf der ganzen Welt.

Richard Forsyth begann seine berufliche Laufbahn 1968 als Auszubildender im Kupferschmiedehandwerk. Später übernahm er die Leitung des Familienunternehmens mit Sitz in Rothes. Forsyth arbeitete gemeinsam mit Dr Swan an verschiedenen Projekten, darunter die Destillerie Kavalan in Taiwan. Unter seiner Leitung hat das Unternehmen sein traditionelles Handwerk bewahrt. Und gleichzeitig baute Forsyths seine Kapazitäten in den Bereichen Ingenieurwesen und Fertigung stetig aus.

Die Auszeichnung wird am Donnerstag, dem 26. November, im Rahmen der achten Scottish Whisky Awards im Hotel DoubleTree by Hilton Glasgow Central verliehen. Tickets für die Scottish Whisky Awards sind hier erhältlich. Eine Übersicht der Finalisten in den einzelnen Kategorien finden Sie ebenfalls auf der Website der Scottish Whisky Awards.