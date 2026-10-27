Irish Whiskey Destillerien wieder mit mehr als 1 Million Besuchern

Wie die neuen Zahlen der Irish Whiskey Association (IWA) zeigen, blieb der irische Whiskey-Tourismus auch im vergangenen Jahr stark und robust. Zwischen Juni 2025 und Juni 2026 zählten Irlands Whiskey-Brennereien insgesamt 1.040.159 Besucher. Im Vergleich zum vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum ist dies ein Anstieg um 30.000.

Laut IWA gaben die Irish Whiskey Touristen bei ihren Besuchen zudem auch mehr Geld aus. Die durchschnittlichen Ausgaben beliefen sich auf 50 Euro pro Person. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von 8 Euro, im Jahr 2025 lagen die Pro-Kopf-Ausgaben bei 42 Euro.

Die meisten Besucher kamen aus den USA, gefolgt von Irland, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

IWA director Eoin Ó Catháin kommentierte die aktuellen Zahlen so:

“Reaching one million visitors for the second year in a row shows that Irish whiskey tourism has real staying power, and that is down to the innovation and resilience of our distilleries and visitor centres”.

Die Top 5 der irischen Whiskey-Brennereien mit den besten Besucherzahlen gleicht der des Vorjahres:

Jameson Distillery Bow St. – Dublin Bushmills Distillery – Co. Antrim Teeling Whiskey Distillery – Dublin Midleton Distillery Experience – Co. Cork The Shed Distillery – Co. Leitrim

Den höchsten Zuwachs gab es in diesen Destillerien:

JJ Corry – Co. Clare + 85 % Ardara Distillery – Co. Donegal + 33 % Skellig – Co. Kerry + 20 % The Shed Distillery – Co. Leitrim + 20 % Titanic Distillers – Antrim + 18 % Ahascragh Distillery – Co. Galway + 17 %

Mehr zu den aktuellen Zahlen der IWA zum irischen Whiskey-Tourismus im Artikel bei The spirits business.