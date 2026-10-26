Nachfolge für The Dram Shop gesucht

Das Ehepaar Riehn eröffnete im Oktober 2020 in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen ihren The Dram Shop. Nun steht für Alexander Riehn zum 01. April 2027 sein wohl verdienter Ruhestand an. Und aus diesem Grund wird für das sehr gut eingeführte Fachgeschäft für Whisky & Gin zum Frühjahr/Sommer 2027 eine Nachfolge gesucht.

Mehr Informationen zum Fachgeschäft The Dram Shop finden Sie in der folgenden Info, die wir von Alexander Riehn erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Engagierte Whiskykenner zur Übernahme eines sehr gut eingeführten Fachgeschäfts für Whisky & Gin gesucht

Wir, meine Frau und ich selber, haben den The Dram Shop in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen im Oktober 2020 eröffnet und seitdem viel Spaß und Freude damit gehabt. Das kleine, aber feine und liebevoll ausgestattete Fachgeschäft existiert seit Oktober 2020, war ohne Unterbrechung geöffnet und ist am regionalen, wie auch am nationalen Markt sehr gut etabliert. Nun steht zum 01. April 2027 mein Unruhestand an und der aktuelle Mietzeitraum endet zum 31. August 2027.

Deshalb suchen wir zum Frühjahr/Sommer 2027 einen engagierten Whiskyenthusiasten, der seiner Liebe zu diesem Kultgetränk ein wenig mehr Aktionismus verleihen möchte. Es macht große Freude unsere Kunden zu beraten oder einfach ein gutes Gespräch mit ihnen zu führen. Ob es sich nun um Geschenksuchende, Einsteiger, Fans oder eingefleischte Kenner handelt, es bleibt abwechslungsreich. Die lebendige Umgebung des kleinen und gemütlichen Ladens, eingebettet zwischen Zugspitze und Wank, gibt ihr Übriges dazu.

Bei rechtzeitiger Übernahme ist eine Einarbeitung auf jeden Fall möglich. Eine saubere und reibungslose Übergabe in allen Bereichen wird gewährleistet. Externe Provider können übernommen oder auf Wunsch gekündigt werden. Kontakte auch zu kleineren Bezugsquellen werden hergestellt.

Ich selber bleibe in der großen Welt des Whiskys freiberuflich weiterhin aktiv und werde in Deutschland und Italien präsent sein. Interessenten können sich gerne unter folgender E-Mail Adresse bei uns melden: cheers@whiskyconsult.de.

P.S.: Selbstverständlich reden wir von Enthusiasten und Enthusiastinnen.