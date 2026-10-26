Ab sofort übernimmt Sprithöker den Vertrieb der Indian Single Malts der John Distilleries aus Goa. Zum Start dieser Partnerschaft bringt der Ahrensburger Spirituosen-Importeur die limitierte Paul John Christmas Edition 2026 in den deutschen Handel.

Mehr hierzu in der Presseaussendung der Sprithöker GmbH:

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SPRITHÖKER wird exklusiver Deutschland-Partner von Paul John Indian Single Malt

Neue Station der „Whisky Weltreise“: Das komplette Sortiment von John Distilleries aus Goa ist ab sofort über SPRITHÖKER erhältlich – zum Start kommt die Paul John Christmas Edition 2026

Ahrensburg, 23. Oktober 2026 – Der Ahrensburger Spirituosen-Importeur SPRITHÖKERist ab sofort exklusiver Partner von John Distilleries für Deutschland. Damit sind sämtliche Produkte der indischen Destillerie über SPRITHÖKER beziehbar, allen voran die vielfach ausgezeichneten Paul John Indian Single Malts. Zum Start bringt SPRITHÖKER die limitierte Paul John Christmas Edition 2026 in den deutschen Handel.

Die Whisky Weltreise führt nach Indien

Mit Paul John erweitert SPRITHÖKER sein Konzept der „Whisky Weltreise“: eine kuratierte Auswahl erstklassiger Whiskies aus der ganzen Welt, jede Station mit eigener Herkunft, eigenem Klima und eigenem Charakter. Zum Portfolio gehören bereits Single Malts aus Schottland, Whisky aus Frankreich, den USA und China. Mit Goa kommt nun die tropische Westküste Indiens hinzu.

„Unsere Whisky Weltreise lebt davon, dass jede Station etwas Eigenes mitbringt – undPaul John zeigt eindrucksvoll, was Single Malt außerhalb Schottlands leisten kann“, sagt Sven Köcher, Geschäftsführer von SPRITHÖKER. „Die tropische Reifung in Goa bringteine Aromatik hervor, die man so nirgendwo sonst findet. Wir freuen uns sehr, dieseWhiskies exklusiv in Deutschland zu vertreten.“

Die nächste Etappe steht bereits fest: In Kürze wird SPRITHÖKER einen neuen Partner aus Nordirland bekanntgeben.

Single Malt aus den Tropen

John Distilleries wurde 1996 von Paul P. John gegründet. Seit 2008 brennt das Unternehmen in Goa an der Westküste Indiens Single Malt Whisky, 2012 kamen die ersten Paul John Abfüllungen auf den Markt. Gebrannt wird aus sechszeiliger indischer Gerste, die am Fuße des Himalaya wächst.

Das tropische Klima Goas lässt den Whisky deutlich schneller reifen als in kühleren Regionen. Das Ergebnis sind intensive, fruchtige und würzige Malts, die international mit über 300 Auszeichnungen bedacht wurden. Das Sortiment reicht von ungetorften und getorften Abfüllungen über die Select Casks Classic, Peated, Oloroso und Pedro Ximénez bis zu limitierten Editionen.

Zum Start: die Paul John Christmas Edition 2026

Bereits zum neunten Mal bringt Paul John seine limitierte Christmas Edition heraus. Die Ausgabe 2026 reifte in Moscatel-Fässern und zeigt sich tiefgolden, mit Honig, dunkler Schokolade und feinen Gewürzen. Abgefüllt ist sie mit 48 % vol., ohne Kühlfiltration und ohne Zusatz von Farb- oder Aromastoffen.

Die Paul John Christmas Edition 2026 ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 Euro für die 70-cl-Flasche in der festlichen Geschenkdose.

Tasting Notes

Nase: zarte florale Noten, feines Butterscotch und Orangenblütenhonig, dazu ein Hauch trockener Gewürze

Gaumen: vollmundig mit Honigmalz, dunkler Schokolade, Erdbeerkonfitüre und knuspriger Waffel, dazu Nelke und ein Hauch Muskatnuss

Abgang: süß, lang und cremig, festlich mit tropischen Früchten und trockener Holzwürze