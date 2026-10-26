Benromach stellt ihren 25 Year Old vor

Wie erwartet und vermutet veröffentlicht die Speyside Distillery Benromach mit Benromach 25 Year Old eine neue Abfüllung. Der in einer Kombination aus ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern gereifte Single Malt ergänzt die „Signature Range“ der Brennerei, und ist zudem dann der älteste Whisky in diesem Portfolio.

Die neueste Abfüllung bietet laut Brennerei volle Beerenaromen, ergänzt durch Noten von toffee apple und den für Benromach typischen, dezenten Rauch. Am Gaumen zeigen sich Noten von Rosinen und Orangen, die in tropische Früchte übergehen, gefolgt von einem Finish, der von getrockneten Bananen und gereifter Eiche geprägt ist, wie bei The whisky wire zu lesen ist.

Benromach 25 Year Old ist ab Ende dieses Monats über die Website der Brennerei sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £250, was knapp 250 € entspräche.