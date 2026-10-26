TTB Neuheit: Tormore Aged 18 Years

Im Sommer stellte die Speyside-Brennerei Tormore nach der Übernahme durch Elixir Distillers ihre neue Core Range vor (wir berichteten). Diese besteht aus Tormore Timeless, dem Tormore 12 yo und dem Tormore 16 yo. Und möglicherweise wird dieses Trio durch den Tormore 18 yo ergänzt. Denn die Labels dieser Abfüllung tauchten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf.

Tormore Aged 18 Years, so der auf Etikett angegebene Name des Malts, reifte in Ex Bourbon Casks. Die offiziellen Tasting Notes auf dem Front-Label beschreiben den Whisky so:

Generous, fruity and beautifully balanced. Honeysuckle, peach and lilac bloom on the nose. Flowing into nectarine topped with soft vanilla custard. Warming cinnamon and nutmeg with long, lingering touches of maple syrup, died mint and clementine.

Tormore Aged 18 Years kommt mit 46,8 % Vol., ohne Färbung und Kühlfiltrierung in die Flaschen, die dann diese Etiketten erhalten: