Serge verkostet: Drei von Jura



Gerne und auch regelmäßig verkostet Serge Valentin auf Whiskyfun die Malts der Jura Distillery. Denn sie halten oft Überraschungen bereit, wie er schreibt: Mal herrlich schräg und skurril, und mal geradezu großartig. In diesem Jahr erschienen bereits drei Tasting-Sessions, heute folgt die vierte. Die drei Bottlings, die wir im Tasting vorfinden, gehören in die Kategorie „geradezu großartig“. Die aktuelle Destillerie-Abfüllung Jura 15 yo sherry cask finish sei charmant und clever. Die beiden Indie-Bottlings in der Session kommen von Signatory Vintage und den Thompson Bros.. Und die Abfüllung der Letzteren präsentiert einen Peated Malt der Jura Distillery, der Serge heute am besten gefällt. Die Übersicht:

Abfüllung Punkte

Jura 15 yo (46%, OB, sherry cask finish, 2026) 86 Jura 12 yo 2014/2026 (58.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, bourbon barrel, cask #700377, 211 bottles) 86 Jura 20 yo 2006/2026 ‘Pride of the Hebrides’ (52.2%, Thompson Bros. for The Whisky Show London, 2nd fill barrel) 90