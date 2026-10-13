Jura bringt 15 Year Old Manzanilla Edition auf den Markt

Bereits Ende März stellten wir Ihnen die neue Jura 12 Year Old Oloroso Edition vor. Mit auf den Fotos abgebildet war bereits die Jura 15 Year Old Manzanilla Edition, deren Erscheinen für den September angekündigt war. Nun ist, wie The whisky wire berichtet, die neue Sherry Cask Range der Jura Distillery mit dem Erscheinen der Manzanilla Edition komplett.

Jura 15 Year Old Manzanilla Edition reifte ebenfalls zunächst in Ex-Bourbon-Fässern, und erhielt anschließend ein Finish in Manzanilla-Sherry-Butts. In di Flaschen kam der Malt mit einem Alkoholgehalt von 46 %. Beschrieben ist er als spritzig, und soll Noten von aromatischen Zitrusfrüchten, Mandeln sowie eine feine Meeresbrise bieten.

Jura 15 Year Old Manzanilla Edition ist ab sofort auch im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Und dies zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £65, was etwa 75 € wären.