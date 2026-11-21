Gleich zwei Waldviertler Whiskys wurden bei der Falstaff Whisk(e)y Trophy 2026 mit 94 bzw. 93 Punkten ausgezeichnet. In ihrer heutigen Presseaussendung stellt die österreichische Destillerie diese beiden Whiskys näher vor, und kündigt zudem eine außergewöhnliche Abfüllung an, die wir wohl demnächst erwarten dürfen.

Hier die Presseaussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Zweifache Auszeichnung für Waldviertler Whisky J.H.

Noch dieses Jahr weitere Sonderabfüllung

94 und 93 Punkte bei der Falstaff Whisk(e)y Trophy 2026* – die Destillerie Haider aus dem Waldviertel überzeugt mit zwei besonderen Roggenwhiskys und kündigt eine weitere Rarität an.

Roggenreith, November 2026. Gleich zwei Whiskys aus der Destillerie Haider wurden bei der Falstaff „Whisk(e)y Trophy 2026 Österreich“ mit hervorragenden Bewertungen ausgezeichnet. Der Rye Malt Whisky J.H. 18 Jahre erhielt 94 Punkte, der Dark Rye Malt J.H. Doublewood Virgin Oak & Portfass überzeugte mit 93 Punkten.

Für die Destillerie Haider sind die beiden Auszeichnungen eine besondere Anerkennung ihrer jahrzehntelangen Pionierarbeit. Als erste Whiskydestillerie Österreichs hat der Familienbetrieb die heimische Whiskykultur maßgeblich geprägt und setzt bis heute auf regionale Rohstoffe, handwerkliche Herstellung und lange Fassreifung.

Neue Sonderabfüllung

In Kürze wird die Destillerie einen 20 Jahre gereiften Original Rye Whisky J.H. präsentieren. Eine außergewöhnliche Abfüllung jenes Whiskys, mit dem 1995 die Geschichte des österreichischen Whiskys begann. Nach zwei Jahrzehnten im Fass darf man gespannt sein, wie sich der ursprüngliche Charakter dieses Waldviertler Roggenwhiskys weiterentwickelt hat.

Bild mit Hilfe von KI generiert

Quelle: Waldviertler Whisky J.H.

Der mit 94 Punkten bewertete Rye Malt Whisky J.H. 18 Jahre wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Destillerie als streng limitierte Abfüllung präsentiert. Hergestellt aus 100 % hell geröstetem Roggenmalz, verbindet er nach 18 Jahren Fassreifung feine Aromen von Honig, Apfel und Haselnuss mit Zitrusnoten, kräftiger Holzwürze und einem langen, wärmenden Abgang.

Bild mit Hilfe von KI generiert

Quelle: Waldviertler Whisky J.H.

Der Dark Rye Malt J.H. Doublewood Virgin Oak & Portfass, ausgezeichnet mit 93 Punkten, zeigt eine andere Facette des Roggens. Aus 100 % dunkel geröstetem Roggenmalz hergestellt, reifte er zunächst fünf Jahre in frischer heimischer Eiche und anschließend sieben Jahre in einem gebrauchten Portweinfass. Noten von Schokolade, gerösteten Mandeln, Lebkuchen und dunklen Früchten prägen seinen vielschichtigen Charakter.

Weitere Informationen: www.waldviertlerwhisky.at

*Die Falstaff Whisk(e)y Trophy ist eine jährlich stattfindende Verkostung des renommierten Genussmagazins Falstaff, bei der Whiskys von einer Fachjury bewertet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Qualität, Aromatik, Geschmack und Gesamteindruck. Die Bewertung erfolgt nach dem international gebräuchlichen 100-Punkte-System und bietet Whiskyinteressierten eine Orientierung bei der Auswahl hochwertiger Destillate.