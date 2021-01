PR: Waldviertler Whisky J. H. – Aus- und Rückblick für den „Austrian Whisky of the Year 2021“

Trotz der nicht einfachen Situation im Jahr 2020, in der die Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith, Heimat des Waldviertler Whiskys J.H., auf die sonst gewohnten Besucherströme weitgehend verzichten musste, blickt man bei der 1. Whiskydestillerie Österreichs optimistisch ins neue Jahr. Was man sich vorgenommen hat, und was aus dem letzten Jahr noch zu erzählen ist, das finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Aus- und Rückblick für den „Austrian Whisky of the Year 2021“

Trotz der Turbulenzen rund um COVID-19 startet die 1. Whiskydestillerie Österreichs positiv gestimmt ins neue Jahr. Nicht zuletzt angetrieben von der Auszeichnung „Austrian Whisky of the year 2021“. Umsatzeinbußen im Vorjahr waren zwar zu verzeichnen, aber durch die Steigerung des Onlineverkaufs konnten diese abgefangen werden. Auch das neue Design der Marke steht zum Jahresstart in den Regalen.

„Ein Ausnahmejahr liegt hinter uns“,

zieht Mag. Jasmin Haider-Stadler, CEO der 1. Whiskydestillerie Österreichs und Whisky-Erlebniswelt, Bilanz.

„Aber eine Krise bietet immer auch Chancen – und die haben wir definitiv genutzt.“

90% Steigerung im Onlineshop

Der massive Einbruch des Tourismusbereiches der Whisky-Erlebniswelt konnte durch eine beachtliche Steigerung des Onlinehandels abgefedert werden. Lediglich an die 8.000 Besucher konnten die Erlebniswelt im Vorjahr, aufgrund der Maßnahmen rund um COVID-19, besuchen, jedoch war ein deutlicher Anstieg im digitalen Vertrieb zu verzeichnen. „Wir freuen uns über eine 90%ige Steigerung des Onlinevertriebes im Vergleich zum Vorjahr. Und dieser Trend geht weiter, wenn wir uns die Zahlen für das laufende Monat ansehen“, so Haider-Stadler.

In der zweiten Hälfte des Vorjahres wurden außerdem der Onlineshop und die Webseite der Destillerie (shop.waldviertlerwhisky.at bzw. whiskyerlebniswelt.at) von der Firma Logmedia einem kompletten Makeover unterzogen.

Virales Marketing für neues Design

Die für das Jubiläumsjahr 2020, anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Destillerie, geplanten Produktpräsentationen und Aktionen mussten coronabedingt ebenfalls ausfallen. Stattdessen hat man vermehrt – ganz am Puls der Zeit – auf virales Marketing gesetzt. So fand etwa die Vorstellung des langerwarteten Blended Malt J.H., ein Masterblend aus ausgewählten Abfüllungen der Destillerie, ausschließlich online statt.

Passend zum Jahresstart sind auch die neuen Labels der Whiskyflaschen, die im letzten Jahr ebenso wie das Logo der Destillerie ein komplettes Redesign erfahren haben, im Umlauf und werden online vorgestellt. Unterstützt wird dieser Schwerpunkt im Bereich Vermarktung mit Aktionen im Onlineshop. Aktuell etwa wird fortlaufend jeweils eine Abfüllung als „Whisky der Woche“ vorgestellt und kann in dieser Zeit mit -10% im Onlineshop gekauft werden.

Blick in die Zukunft

„Das letzte Jahr hat mir gezeigt, dass man jede Krise nutzen kann um sich neu zu orientieren“, so das Resümee von Haider-Stadler. „Für meine Eltern war es damals der EU Beitritt Österreichs, der sie angespornt hat neue Wege zu gehen und von Milch auf Whisky umzusteigen. Mir hat Corona gezeigt, dass es an der Zeit ist im Bereich Vertrieb definitiv eine neue Richtung einzuschlagen“. Ein Schritt der gelungen ist und der die Destillerie und Whisky-Erlebniswelt auch noch weiter begleiten wird.

Details zu den neuen Projekten immer aktuell auf www.whiskyerlebniswelt.at