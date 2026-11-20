Im August stellten wir Ihnen den Carlos I Spanish Single Malt Whisky der Grupo Osborne vor. Diese Abfüllung ist in Deutschland ab sofort über die Eggers & Franke Group erhältlich – zur UVP von 39,90 Euro für die 0,7-Liter-Flasche im veredelten Geschenkkarton.

Mehr über Carlos I Spanish Single Malt Whisky in der Pressemitteilung dazu:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neu in Deutschland: Carlos I Single Malt Whisky

Whisky-Tradition trifft auf die Seele von Jerez

Carlos I, der weltweit meistverkaufte Brandy de Jerez Solera Gran Reserva im Premium-Segment*, steigt in die Kategorie Whisky ein: Carlos I Single Malt Whisky reift in ehemaligen Carlos I Fässern und in VORS-Fässern der legendären Osborne-Soleras Amontillado 51-1ª und Oloroso Sibarita. Der mit Grand Gold ausgezeichnete Single Malt ist ab sofort über die Eggers & Franke Group in Deutschland erhältlich.

Copyright: Osborne

Ein neues Kapitel für Carlos I

Mit ihrer ersten Kreation in der Kategorie Whisky verbindet die renommierte Brandy-de-Jerez-Marke von Osborne die Whisky-Tradition mit mehr als 250 Jahren Erfahrung im Ausbau von Sherry und Brandy de Jerez. So erweitert Carlos I seine Markenplattform „The Singular Spirit“ auf eine neue Kategorie und bringt die markeneigene Art, Tradition und die Kunst der Reifung, in die Welt des Whiskys.

Fässer mit Geschichte: doppelte Reifung im statischen und dynamischen System

Die ersten vier Jahre ruht das Destillat des neuen Carlos I Single Malt Wisky statisch in rund 70 Jahre alten Fässern, die zunächst 50 Jahre lang Oloroso- und Amontillado-Sherry von Osborne und anschließend rund 20 Jahre lang Carlos I Brandy de Jerez Solera Gran Reserva enthielten. Sie schenken dem Whisky eine feine Süße sowie Noten von Vanille, edlem Holz und Gewürzen.

Den Abschluss bilden zwei Jahre in Osborne VORS-Fässern („Very Old Rare Sherry“, Durchschnittsalter über 30 Jahre) im traditionellen Criaderas-und-Solera-System – auf dem Etikett als „Osborne Double VORS Sherry Casks“ ausgewiesen. Die mehr als 100 Jahre alten, von Hand gefertigten Fässer enthielten zuvor die Sherrys Amontillado 51-1ª (Solera von 1830) und Oloroso Sibarita (Solera von 1792). Im typischen oxidativen Ausbau der Region Jerez – durch regelmäßiges Entnehmen und Nachfüllen („Saca“ und „Rocío“) und intensiven Holzkontakt – gewinnt der Whisky an Fülle, Tiefe und Komplexität, mit fruchtigen Noten und Anklängen von Nüssen. Das Ergebnis: ein Single Malt, in dem der Einfluss von Jerez ein wesentlicher Teil der Identität ist. Beim Carlos I Single Malt Whisky stehen Fassauswahl, sensorisches Profil und die Handschrift des Master Blenders im Mittelpunkt.

Copyright: Osborne

Das Jerez-Erbe von Osborne

Möglich wird diese Fassauswahl durch die Sammlung historischer Jerez-Soleras, die Osborne über Generationen bewahrt hat –

darunter VORS- und RARE-Abfüllungen mit über 30 oder sogar über 40 Jahren Alter, die teils gar nicht, teils nur in Mengen von

weniger als 800 Flaschen pro Jahr in den Handel kommen. Dieses Erbe wird nun Teil der Persönlichkeit von Carlos I Single Malt

Whisky.

Vom spanischen Malz zur kupfernen Brennblase

Das Gerstenmalz wird in Granada geschrotet, mit Schmelzwasser aus der Sierra Nevada verzuckert, vergoren und in handgefertigten kupfernen Brennblasen zweifach destilliert. Anschließend reift der Malzbrand in den Bodegas von Osborne in El Puerto de Santa María, wo der Atlantik, die Flüsse Guadalete und Guadalquivir sowie die Winde Levante und Poniente ein einzigartiges Mikroklima für die Reifung schaffen. Für Marcos Alguacil, Master Blender und Önologe bei Osborne und Schöpfer des Whiskys, war die Fassauswahl entscheidend:

„Jedes Fass erzählt eine Geschichte. Indem wir unser Destillat zuerst in Fässern von Carlos I Brandy de Jerez und dann in den

exklusiven VORS-Fässern von Osborne reifen lassen, bietet unser Carlos I Whisky ein einzigartiges Geschmackserlebnis, in dem sich Generationen von Handwerkskunst und Geschichte der Region Jerez widerspiegeln. Ich wollte nicht wiederholen, was es schon gibt. Ich wollte etwas schaffen, das Spuren hinterlässt. Deshalb habe ich die legendärsten Fässer von Jerez ausgewählt: damit dieser Whisky nicht nur getrunken, sondern in Erinnerung behalten wird.“

Jerez im Whisky-Glas: Aromen und Genuss

Goldener Bernstein mit honigfarbenen Reflexen, in der Nase elegant und komplex mit Backpflaumen, kandierten Früchten, Schokolade und Holz, so präsentiert sich der Carlos I Single Malt Whisky. Am Gaumen mittelkräftig, weich und ausgewogen, mit würzigen Nuancen, Nüssen und reifen Früchten; der lange Abgang wird deutlich von Sherry Noten geprägt. Im Glas zeigen sich nach und nach Walnuss, Haselnuss und ein feiner balsamischer Ton.

Servierempfehlung: pur oder on the rocks, als Digestif

Grand Gold – und ab sofort in Deutschland

Bei der Spirits Selection 2026 des Concours Mondial de Bruxelles erhielt Carlos I Single Malt Whisky die Grand Gold Auszeichnung. In Deutschland ist der Single Malt ab sofort über die Eggers & Franke Group erhältlich – zur UVP von 39,90 Euro für die 0,7-Liter-Flasche im veredelten Geschenkkarton.

Carlos I Single Malt Whisky auf einen Blick

Copyright: Osborne

Kategorie: Single Malt Whisky

Herkunft: Granada / El Puerto de Santa María, Andalusien

Rohstoff: 100 % spanisches Gerstenmalz

Destillation: zweifach, in Kupferbrennblasen

Reifung: 4 Jahre in Carlos I Brandy-Fässern, 2 Jahre in Osborne VORS-Sherryfässern

Alkoholgehalt: 43 % vol.

UVP: 39,90 Euro / 0,7 l

Auszeichnung: Grand Gold, CMB 2026

Bezugsquelle: www.club-of-spirits.de

Über Carlos I Single Malt Whisky

Carlos I Single Malt Whisky ist die erste Whisky-Kreation von Carlos I, dem Brandy de Jerez Solera Gran Reserva aus dem 1772 gegründeten Hause Osborne. Der aus 100 % spanischem Gerstenmalz in Granada zweifach destillierte Whisky reift in den historischen Bodegas Osborne in El Puerto de Santa María (Cádiz) – zunächst in ehemaligen Carlos I Fässern, dann in VORS-Fässern der Soleras Amontillado 51-1ª und Oloroso Sibarita – und vereint so die Whisky-Tradition mit dem Erbe und der Handwerkskunst von Jerez. Verantwortlich ist Master Blender Marcos Alguacil. Carlos I Single Malt Whisky ist Teil der 2026 lancierten Markenplattform „The Singular Spirit“, mit der Carlos I sein Erbe zeitgemäß in die Gegenwart überführt.

Über Osborne

Im Jahr 2022 feierte Osborne sein 250-jähriges Jubiläum. Damit zählt das Unternehmen mit Sitz im andalusischen El Puerto de Santa María (Spanien) zu den 100 ältesten aktiven Familienunternehmen der Welt. Dabei ist Osborne seit seiner Gründung stets seiner Mission treu geblieben: den gesellschaftlichen und kulturellen Reichtum Spaniens zu vermitteln. Diese Mission und Vision wurden dabei kontinuierlich ausgebaut und an die wechselnden Umstände angepasst, damit ihr Wert und ihre Authentizität nicht verlorengehen. Osborne versteht sich als weltweiter Botschafter der spanischen Gastronomie, vertreten durch seine international anerkannten Marken: Der Iberico-Schinken Cinco Jotas, Caviar Riofrío, Nordés Gin, Bodegas Montecillo, Carlos I, Anís del Mono sowie Klassiker wie Osborne Veterano oder 103 und natürlich die Sherry-Weine von Osborne, mit denen die Bodega ihre erfolgreiche Reise begann und die bis heute für die Bedeutung der Marke entscheidend sind. Osborne ist auch der Schöpfer des legendären Toro de Osborne. Dieser stolze Stier ist Osbornes Markenzeichen und steht heute oft als Symbol der Kultur Spaniens. Heute beschäftigt die Grupo Osborne weltweit 950 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern. In Deutschland ist Osborne Absatz- und Umsatzmarktführer im Segment importierte Brandys und Carlos I ist weltweit die Nummer eins bei Brandy de Jerez. Mit der Marke Solaz ist Osborne in Deutschland unter den Top 10 der spanischen Weinmarken. Osborne Sherry ist die Nummer zwei auf dem deutschen Sherry-Markt. Die Agenda von Osborne: eine hochwertige Auswahl treffen, Produkte zur Perfektion vollenden und Speisen und Getränke authentisch erlebbar machen.

Über Eggers & Franke:

Das 1804 gegründete Importhandelshaus Eggers & Franke ist einer der bedeutendsten Wein- und Spirituosenhändler Deutschlands und Vertriebspartner für internationale Wein- und Spirituosenmarken im Lebensmitteleinzelhandel und Cash & Carry. Eggers & Franke ist eine Tochtergesellschaft der gleichnamigen Firmengruppe, zu der auch die Bremer Gastronomie- und Fachhandelsspezialisten Reidemeister & Ulrichs und Joh. Eggers Sohn sowie die Versandhändler Ruyter & Ast und Ludwig von Kapff gehören.