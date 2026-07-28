TTB-Neuheit: Benromach Aged 25 Years

Eine weitere sich ankündigende Abfüllung der Speyside-Destillerie Benromach konnten wir in der in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken. Nach Benromach 2015 Cask Strength Batch 01 und Benromach 23yo Year of the Fire Goat für das Chinesische Neujahrsfest 2027 tauchen jetzt auch die Etiketten eines neuen Benromach Aged 25 Years auf. Lange war Benromach mit diesem Alter ein Teil der Core Range, und kam damals mit 43 % Vol. in die Flaschen. Die wohl in Bälde erscheinende Abfüllung enthält 3 Prozent mehr Alkohol, ihr Frontlabel bietet auch kurze Tasting Notes:

Matured in Bourbon and Sherry Casks, our TWENTY-FIVE-YEARS OLD single malt gives rich berry aromas width toffee apple and soft smoke. Raisin and orange lead to tropical fruit, dried banana and oak.

Hier die Label: