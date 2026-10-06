Der bislang älteste Whisky aus der Destillerie Glendronach, The Glendronach Aged 56 Years „1968 Legacy“, kommt im November 2026 nach Deutschland. Die Markteinführung der Abfüllung (wir stellten Ihnen diese bereits kurz vor) begleitet Brown-Forman Deutschland mit einer Reihe auserlesener Veranstaltungen. Den Auftakt bildet eine vierwöchige Sonderpräsentation im KaDeWe Berlin. Sie startet am 9. November 2026. Dort wird die 56-jährige Abfüllung erstmals offiziell in Deutschland präsentiert. Im Vorfeld der InterWhisky begleitet Master Blender Dr. Rachel Barrie die Deutschlandpremiere mit exklusiven Events im China Club Berlin und The Florentin Hotel in Frankfurt am Main, bevor die Rarität im Rahmen der InterWhisky vom 20. bis 22. November dem Fachpublikum vorgestellt wird.

Mehr zu The Glendronach Aged 56 Years, der ausschließlich über ausgewählte Ultra-Premium- und Luxus-Spirituosenhändler zum Preis von 50.000 Euro erhältlich ist, in der Pressemitteilung von Brown-Forman Deutschland:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The Glendronach Aged 56 Years „1968 Legacy“

Brown-Forman feiert älteste Abfüllung der Destilleriegeschichte

Hamburg, 6.10.2026 – Mit The Glendronach Aged 56 Years präsentiert Brown-Forman die älteste und exklusivste Abfüllung in der Geschichte der traditionsreichen Highland-Destillerie. Die außergewöhnliche Edition feiert das Jubiläumsjahr zum 200-jährigen Bestehen von The Glendronach und markiert den Beginn des dritten Jahrhunderts kompromissloser Sherryfass-Reifung. Destilliert im Jahr 1968 – einem Jahrgang, der unter KennerInnen als der „Holy Grail“ von The Glendronach gilt – verkörpert dieser Single Malt die Essenz von mehr als fünf Jahrzehnten Geduld, Handwerkskunst und Reifung.

Mit weltweit lediglich 200 Flaschen, von denen jede symbolisch für ein Jahr der 200-jährigen Geschichte der Destillerie steht, zählt The Glendronach Aged 56 Years zu den seltensten Abfüllungen aus den Dunnage Lagerhäusern im Valley of Forgue. Diese streng limitierte Edition ist mehr als konservierter Whisky; sie ist archivierte Zeit.

Der Grundstein für diese Abfüllung wurde im September 1968 gelegt, als der charaktervolle Highland Spirit in drei Oloroso-Sherry Fässer aus den historischen Bodegas von Jerez eingelagert wurde. Im Jahr 2014 wurde der Whisky in drei seltene Pedro-Ximénez Hogsheads aus spanischer Eiche umgefüllt, um die Facetten seines ursprünglichen Charakters weiter zu bereichern.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert Reifung in den traditionellen Dunnage Lagerhäusern entstand ein Single Malt von außergewöhnlicher Eleganz, struktureller Integrität und beeindruckender Tiefe. The Glendronach beweist damit einmal mehr, dass wahre Meisterschaft in der Sherryfass-Reifung weit über das reine Reifen hinausgeht: vielmehr werden Aromen über Generationen hinweg bewahrt und veredelt.

„The Glendronach Aged 56 Years ist ein stoisches Meisterwerk. Dieser Whisky besitzt eine strukturelle Integrität, die bei Spirituosen dieses Alters nur äußerst selten zu finden ist. Er ist ein „Sherry Crescendo“ – eine komplexe, vielschichtige Geschichte aus dunklem Kakao und uralten Gewürzen, veredelt durch den unersetzlichen Einfluss der Zeit“

erklärt Master Blender Dr. Rachel Barrie.

Dem historischen Charakter des Whiskys entsprechend wird jede Flasche in einer eigens von dem international renommierten Holzbildhauer John Galvin gefertigten Holzkassette präsentiert. Diese besteht aus 148 einzelnen Elementen aus amerikanischem Schwarznuss-Holz und entsteht in über 80 Stunden präziser Handarbeit. Das Innere ist mit seltenem gewelltem Ahorn ausgekleidet und inszeniert den handgeblasenen Glencairn-Kristalldekanter mit individueller Messingveredelung und handgravierten Details als außergewöhnliches Sammlerstück.

Exklusive Deutschlandpremiere im KaDeWe, China Club Berlin, The Florentin Hotel

Brown-Forman Deutschland begleitet die Markteinführung von The Glendronach Aged 56 Years in Deutschland im November 2026 mit einer Reihe auserlesener Veranstaltungen.

Den Auftakt bildet eine vierwöchige Sonderpräsentation im KaDeWe Berlin. Sie startet am 9. November 2026. Dort wird die 56-jährige Abfüllung erstmals offiziell in Deutschland präsentiert und in einem eigens inszenierten Markenauftritt vorgestellt. In diesem Zeitraum begrüßt Brown-Forman Deutschland geladene Gäste zum Dinner im KaDeWe, bei dem sie den außergewöhnlichen Single Malt im Rahmen eines kulinarischen Erlebnisses verkosten können.

Im Vorfeld der InterWhisky begleitet Master Blender Dr. Rachel Barrie die Deutschlandpremiere mit exklusiven Events im China Club Berlin und The Florentin Hotel in Frankfurt am Main, bevor die Rarität im Rahmen der InterWhisky vom 20. bis 22. November dem Fachpublikum vorgestellt wird.

The Glendronach Aged 56 Years ist ausschließlich über ausgewählte Ultra-Premium- und Luxus-Spirituosenhändler zum Preis von 50.000 Euro (UVP, 44,9 % Vol. (natürliche Fassstärke)) erhältlich. Aufgrund der aufwendig handgefertigten Holzkassette erfolgt die weltweite Auslieferung in streng limitierten, exklusiven Chargen.

TASTING NOTES

Farbe: Antikes Walnussholz

Nase: Eine makellose Symphonie aus Sherry, üppigen dunklen Früchten und samtigem dunklem Kakao geht über in dekadente Noten von karamellisierter Dattel, verführerischem Agarholz und Brombeerkompott.

Gaumen: Eine Schicht aus perfekt integrierter Schwarzkirsche, Tonkabohne und Bernstein-Rosine entfaltet sich wie Samtsatin zu einer außergewöhnlichen Arie aus feiner dunkler Schokolade und luxuriöser Mandarine.

Abgang: Die Raffinesse dunkler Kirsche, seidiger dunkler Schokolade und verführerisch komplexen Oud Holzes klingt in einem exquisiten Finish lange nach.