Am 16. Dezember 2026 lädt Simple Sample alle Whiskygenießer zum letzten Live-Tasting des Jahres ein – und hat sich dafür jede Menge Überraschungen ausgedacht. So wird es nicht nur neun Samples zu 2cl geben, sondern auch 2 Goodies je Set und insgesamt neun Gewinnspielrunden während des Tastings. Für Spannung und Unterhaltung ist also gesorgt.

Mehr über das Live-Tasting und wie Sie an das Set kommen, sehen Sie hier bei uns:

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Simple Sample verabschiedet das Whiskyjahr mit neun geheimen Drams

Zum Jahresabschluss am 16. Dezember 2026 lädt Simple Sample noch einmal an den gemeinsamen Tasting-Tisch. Das Set enthält neun Whisky-Samples à 2 cl und zwei Goodies; während des Live-Abends sind neun Gewinnspielrunden geplant.

Liebe Tasting-Fans,

am Mittwoch, dem 16. Dezember 2026, um 20 Uhr lassen wir mit euch das Whiskyjahr ausklingen. Unser Jahresabschluss ist das letzte Simple-Sample-Live-Tasting 2026. Dazu gehört ein Set mit neun unterschiedlichen Whiskys, die wir mit euch nach und nach entdecken wollen.

Neun Whiskys bleiben bis zum Tasting geheim

Im Set stecken neun von Simple Sample abgefüllte Samples mit jeweils 2 cl, insgesamt also 18 cl Whisky. Die Fläschchen sind nummeriert. Welche Brennereien, Jahrgänge und Abfüllungen sich dahinter verbergen, verraten wir erst während des Tastings.

Damit bleibt vor dem ersten Schluck Raum für die eigenen Eindrücke. Ihr könnt überlegen, welcher Fassstil euch begegnet, eure Vermutungen teilen und miträtseln, bevor wir den jeweiligen Whisky auflösen. Wer sich besonders sicher ist, darf sich seine Theorie gern aufschreiben. Das macht die spätere Auflösung gelegentlich noch unterhaltsamer.

Zu unserem Jahresabschluss gehört auch der Austausch über die vergangenen Monate: Welche Drams sind euch im Gedächtnis geblieben? Was hat überrascht? Und welche Entdeckung würdet ihr gern wieder ins Glas bekommen? Ob ihr schon viele Abende mit uns verbracht habt oder zum ersten Mal dabei seid – ihr könnt von zu Hause aus mitprobieren.

Zwei Goodies im Set und neun Gewinnspielrunden

Zu jedem Set gehören zwei zusätzliche Goodies. Auch deren Inhalt bleibt vorerst eine Überraschung. Sie sind bereits im Setpreis enthalten und kommen zu den neun Whisky-Samples dazu.

Während des Live-Abends stehen außerdem neun Gewinnspielrunden auf dem Programm. Welche Preise verlost werden und wie die Teilnahme abläuft, geben wir vor dem Event bekannt. Zum gemeinsamen Probieren kommt damit noch die eine oder andere Gelegenheit, sich über einen zusätzlichen Gewinn zu freuen.

Jetzt vormerken und das Set im Vorverkauf sichern

Unsere Jahresabschluss-Sets waren in den vergangenen Jahren stark gefragt und schnell vergriffen. Deshalb beginnt der Vorverkauf mit genügend Abstand zum Termin. Ihr könnt den Abend einplanen; wir haben den nötigen Vorlauf für die Auswahl, Abfüllung und Zusammenstellung der Sets.

Die Auslieferung ist voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2026 vorgesehen, also etwa eine Woche vor dem Tasting. Das Set kostet 64,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Den Link zum Live-Abend und weitere Informationen findet ihr beim jeweiligen Tasting beziehungsweise in eurem Kundenkonto.

Die wichtigsten Eckdaten

Merkmal Angaben Live-Tasting Mittwoch, 16. Dezember 2026, 20 Uhr Anlass Letztes Simple-Sample-Live-Tasting 2026 Set-Inhalt 9 unterschiedliche Mystery-Whiskys à 2 cl, insgesamt 18 cl Extras 2 Goodies je Set inklusive Live-Programm 9 Gewinnspielrunden; Details vor dem Event Preis 64,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Auslieferung Voraussichtlich ab 9. Dezember 2026

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Jahresausklang, auf eure Eindrücke zu den neun Drams und auf die Geschichten, die ihr aus eurem Whiskyjahr mitbringt.

Hier das Set für das Jahresabschluss-Live-Tasting 2026 vorbestellen

Slàinte! Euer Simple-Sample-Team