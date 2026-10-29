15 Jahre The Whisky Lounge in Heroldsberg – mit Caol Ila 15yo von Berry Bros. & Rudd zum Jubiläum

Die Whisky Lounge in Heroldsberg gibt es schon zwei Jahre länger als uns (kann man sie damit als „alteingesessen“ bezeichnen?) und feiert in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen. Wir gratulieren dem Besitzer Jürgen Stark natürlich sehr herzlich zum Geburtstag des Shops.

Zur Feier des Jubiläums hat man gemeinsam mit Berry Bros. & Rudd in London einen 15 Jahre alten Caol Ila abgefüllt – er stammt aus dem Bourbon-Fass, mit 53,3% vol. Alkoholstärke. Laut Jürgen Stark erinnert das Bottling im Geschmack an die Caol Ila aus dn 80er-Jahren, elegant und ausgereift.

Mehr über das Jubiläum und die Abfüllung untenstehend – und von uns noch ein Hinweis, wo man das Bottling beziehen kann, wenn man nicht in Heroldsberg und Umgebung woht: Hier.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

15 Jahre The Whisky Lounge in Heroldsberg

Die Whisky Lounge wurde im Jahr 2011 in Heroldsberg aus einer Idee und aus einem Hobby heraus gegründet. Sie hat sich bundesweit einen Namen gemacht, wird regelmäßig als eine der Top Adressen Bundesweit ausgezeichnet und zieht Kunden überregional an.

Von Beginn an wurde als Fachgeschäft der Schwerpunkt auf sog. Independent Bottlers, oder Unabhängige Abfüller, sowie Einzelfassabfüllungen gelegt. Für die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen kommen in die Whisky Lounge internationale Gäste, die in der Whiskywelt Rang und Namen haben.

2025 wurde der Inhaber Jürgen Stark zum Keeper of the Quaich vorgeschlagen und offiziell im Castle Blair in Schottland zum Keeper ernannt. Die Keepers sind eine internationale Whiskyvereinigung und repräsentiert die Elite in der Whiskywelt.

Im Oktober feiert nun die „Whisky Lounge“ in Heroldsberg ihr 15 jähriges Bestehen und hat anlässlich dieses besonderen Ereignisses ein Jubiläumsbottling bei Berry Bros. & Rudd abfüllen lassen.

Es handelt sich um einen Caol Ila aus dem Jahr 2011, 15 y.o. aus einem Bourbon Fass.

Jürgen Stark meint dazu:

„Dieses tolle Bottling hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Das Schöne an ihm ist, dass bei allen Torf- und Raucharomen er mit seinen 53,3 % fantastisch ausgereift, sehr elegant und im Stil der 80iger Jahre ist. Mit seinen Zitrus- und Vanillearomen kombiniert mit den klassischen maritimen Caol Ila Noten ist es ein geradliniges und ehrliches Bottling, der nicht nur Islay Liebhaber abholt, sondern auch diejenigen, die den rauchigen Whisky´s nicht so zugeneigt sind. Wir sind sehr glücklich dieses Fass für unser Jubiläum von Berry Bros. & Rudd bekommen zu haben und wünschen euch viel Spaß beim Genießen, Slainthe!“