Der Boann Legacy Single Pot Still Whiskey ist eine neue und die vierte Abfüllung der Core Range der irischen Brennerei und stellt den Einstieg in deren Sortiment dar. Mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt, ist er leicht zugänglich und auch preislich sehr interessant – mit einem UVP von 39,97 € kann man sich auch mal spontan für ihn entscheiden.

Was es über den Boann Legacy Single Pot Still Whiskey sonst noch zu sagen gibt, hat uns für Sie Importeur Rising Brands übermittelt:

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Boann Distillery veröffentlicht Boann Legacy Single Pot Still Whiskey in Deutschland

Mit Boann Legacy erweitert die familiengeführte Brennerei aus dem Boyne Valley ihre Single Pot Still Range um eine vierte feste Abfüllung. Sie verbindet sieben Fasstypen mit unterschiedlichen Getreiderezepturen und dem typisch würzigen Charakter irischen Pot Still Whiskeys.

Boann Legacy ist ein dreifach destillierter Single Pot Still Irish Whiskey mit 40 % vol. Er ergänzt die bisherigen Abfüllungen Marsala Cask, Madeira Cask und Pedro Ximénez Cask um einen zugänglichen Whiskey, der die Vielfalt der Brennerei in einer Abfüllung zusammenbringt. Honig, Karamell und reife Früchte treffen dabei auf die Würze, die diesen irischen Whiskey-Stil ausmacht.

Sieben Fasstypen kommen zusammen

Für Legacy verbindet Boann Whiskeys aus amerikanischer und französischer Eiche mit solchen aus Oloroso-, Pedro-Ximénez-, Palo-Cortado-, Amontillado- und Moscatel-Fässern. Die verwendeten Whiskeys reiften zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Jahren.

Auch beim Getreide setzt Boann auf eine Kombination: Eine der beiden verwendeten Rezepturen besteht zu gleichen Teilen aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Die zweite enthält neben diesen beiden Zutaten auch kleine Anteile Hafer und Roggen. Das passt zum Ansatz der Brennerei, historische irische Getreiderezepturen wieder aufzugreifen und in ihrer modernen Destillerie umzusetzen.

Was hinter dem Namen steckt

Legacy würdigt die Geschichte der Familie Cooney, die hinter der Boann Distillery steht und seit mehr als fünf Jahrzehnten in der irischen Getränkebranche tätig ist. Gleichzeitig erinnert der Name an die vielen Menschen, deren Arbeit in einem Whiskey zusammenkommt. Dazu gehören Landwirte, Mälzer und Küfer ebenso wie Destillateure und die Winzer, aus deren Kellern die Fässer stammen.

Inspiration ist der irische Begriff „Dúchas“, der für das Erbe und die Traditionen steht, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Auch die Farben der Ausstattung greifen das auf: Kupfer und Patinagrün erinnern an die Brennblasen und daran, wie sie sich über die Jahre verändern.

So schmeckt Boann Legacy

In der Nase zeigen sich karamellisierter Apfel, reife Obstgartenfrüchte und warme Sherrynoten. Dazu kommt eine Süße, die an Colafläschchen erinnert.

Am Gaumen ist Legacy weich und seidig, mit Honig und Karamell, floralen Noten und frischer Zitrusfrucht. Kandierter Ingwer und die typische Pot-Still-Würze kommen hinzu. Der Nachklang ist warm und sanft pfeffrig, mit anhaltender Süße.

Boann Legacy wird dauerhaft Teil des Sortiments und bietet einen Einstieg in die Single Pot Still Whiskeys der Brennerei. Der deutsche Vertrieb erfolgt über Rising Brands.

Boann Legacy Single Pot Still Irish Whiskey

Dreifach destilliert · 40 % vol. · 0,7 Liter · UVP 39,97 €