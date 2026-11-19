Zu einer weit verbreiteten Gewohnheit unter unabhängigen Abfüllern ist es geworden, ihre vermutlich aus der Brennerei Balvenie stammenden Malts unter einer Variante des Namens „Burnside“ zu veröffentlichen. Diesen Burnsides, Sideburns und Side Burns soll mindestens ein Teelöffel Single Malt einer anderen Destillerie zugefügt worden sein. Und so wird aus einem vermeintlichen Single Malt der Balvenie Distillery ein Blended Malt mit einem vermeintlichen Geheimnis.

Drei solcher Whiskys stellt uns Serge Valentin heute in seiner Verkostung vor. Diesem Trio stellt er die Abfüllung 12 yo ‘Home Malted’ aus der 1931 Collection von Balvenie voran. Und da fällt es schon schwer, das vermeintliche Geheimnis der Burnsides, Sideburns und Side Burns noch ein Geheimnis zu nennen.

Die Session des Tages in der Übersicht, mit sehr hohen Bewertungen für die drei Geteelöffelten:

Abfüllung Punkte