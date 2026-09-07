Feuer und Blut – unser letztes Gewinnspiel war in seinem Auftreten martialisch und legendär – und im Geschmack etwas ganz Besonderes: Die finnische Kyrö Distillierie brachte vor kurzem zwei Abfüllungen zum Jubiläum der Game of Thrones Fernsehserie heraus; zwei hervorragende Roggenwhiskys mit unterschiedlichen Schwerpunkten – und dank unseres Gewinnspielpartners, der Rising Brands GmbH, die das Portfolio der finnischen Brennerei nach Deutschland bringt, konnten Sie 3×2 Flaschen der neuen Kyrö Game of Thrones Edition gewinnen – und genießen.

Vielen Dank wie immer für die zahlreichen Einsendungen – unsere Glücksfee hatte viel zu durchwühlen, um die drei Gewinner zu finden. Ob Sie dabei sind, erfahren Sie gleich, aber zuvor wollen wir Ihnen nochmals die Brennerei und die Gewinne vorstellen:

Die Destillerie Kyrö

Kyrö – die Destillerie, die in einer Sauna im ländlichen Finnland geboren wurde, steht für eine Geschichte, in der Konventionen hinterfragt und Whisky anders gedacht wird. Was als sprichwörtliche Schnapsidee begann, hat sich zu einer international anerkannten Whiskymarke entwickelt. Das Fundament ist seit jeher eine der anspruchsvollsten Getreidearten im Destillationsprozess: Roggen.

Mit ihren bescheidenen Ursprüngen und dem Drang, neue Traditionen zu (er)finden, teilt die Kyrö-Destillerie den Fokus auf Herkunft, Widerstandskraft und die Entwicklung einer eigenen Identität mit der Welt von Game of Thrones.

Ihr Gewinn: 3x je eine Flasche Kyrö GoT Edition Whisky of Fire & Kyrö GoT Edition Whisky of Blood

Mit dieser Edition bricht Kyrö auf, um neue Welten zu erkunden und neue Verbündete unter Whisky-Genießern und Game of Thrones-Fans gleichermaßen zu finden.

Inspiriert vom Haus Targaryen – einer der ikonischsten Dynastien in HBOs Game of Thrones – und dessen Motto „Feuer und Blut“, hat Kyrö die prägenden Themen des Hauses wie Drachen, Macht und das eigene Vermächtnis in zwei unterschiedliche Whisky-Kreationen übersetzt: eine rauchig und intensiv, die andere leichter und nuancierter.

Zwei Kreationen, eine Geschichte

Whisky of Fire wird zu 100 % aus geräuchertem Roggenmalz hergestellt und reift zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er ein Finish in Ex-Rum-Fässern erhält.

Mit einem Alkoholgehalt von 46,6 % Vol. liefert er ein kräftiges, aber ausgewogenes Profil. In der Nase treffen leichte Rauchschwaden auf gerösteten Roggen und gewürztes Apfelmus, während sich am Gaumen komplexe Rauchnoten, mineralische Noten, süßes Getreide, Brombeere und ein Hauch von Menthol entwickeln.

Whisky of Blood präsentiert im Gegensatz dazu einen leichteren, feineren Charakter, behält jedoch Tiefe und Struktur bei. Er wird zu 100 % aus Roggenmalz hergestellt, reift in ehemaligen Bourbon- und französischen Eichenfässern und wird mit 46,0 % Vol. abgefüllt. Das Bouquet öffnet sich mit hellen Getreidenoten, Apfel und Aprikose, unterlegt mit Tonkabohne, Kastanie und Bienenwachs. Am Gaumen wird die fruchtige Süße durch eine feine Roggenwürze ausgeglichen, gefolgt von Noten von Kastanie, Crème brûlée und geröstetem Getreide.

„Von Anfang an wollten wir etwas schaffen, das sich für Fans von HBOs Game of Thrones authentisch anfühlt. Inspiriert vom Haus Targaryen und dessen Verbindung zu Drachen, Feuer, Blutlinien und Macht haben wir zwei unterschiedliche Whiskys kreiert, die verschiedene Facetten derselben ikonischen Welt interpretieren.“ Kalle Valkonen, Mitbegründer und Master Distiller der Kyrö Distillery Company

Beide Editionen präsentieren sich in einer einzigartigen Box, welche von der Kartografie und Symbolik Westeros inspiriert ist. Sie verbindet die visuelle Erzählkunst von Game of Thrones mit der unverwechselbaren Designsprache der Kyrö Distillery.

Und eines der drei Packs mit 2 Flaschen der legendären Kyrö Game of Thrones Edition gewonnen haben:

Angelika Zimmermann aus 75438 Knittlingen

Sascha Wisniewski aus 51519 Odenthal

Thomas Naues aus 40764 Langenfeld

Wir gratulieren allen Gewinnern aufs Herzlichste – und hoffen, dass sie mit den beiden Flaschen viel Freude haben. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet, bitte um etwas Geduld.

Bei uns geht es gleich heute mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – und wieder geht es bei uns um Neuheiten einer renommierten Destillerie – diesmal aus Schottland. Seien Sie gespannt und seien Sie dabei – in Kürze hier bei Whiskyexperts!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team