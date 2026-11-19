Die Whisk(e)y-Messe The Village öffnet im kommenden Jahr am 20. und 21. Februar wieder ihre Pforten in der Halle 12 der Messe Nürnberg, mit dem traditionellen Pre-Opening am Tag vor der eigentlichen Veranstaltung. Der Ticket-Vorverkauf für diese Veranstaltung ist bereits gestartet, zahlreiche Master Classes sind ebenfalls bereits buchbar. Neu 2027: Besuchende mit online gekauften Tickets können zur An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) kostenlos nutzen.

Hier alle weiteren Informationen rund um The Village, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

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Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2027: Der THE VILLAGE-Ticketshop ist online

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE ist Europas Leitmesse für Whisk(e)y-Kultur: Am 20. und 21. Februar (Pre-Opening am 19. Februar) findet die nächste Ausgabe von THE VILLAGE in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Die Tickets sind ab jetzt online erhältlich, zahlreiche Master Classes sind ebenfalls bereits buchbar.

Foto: Timm Schamberger

Nürnberg – Über 3.000 verschiedene Whisk(e)ys sorgen bei THE VILLAGE für eine einzigartige Auswahl und machen die Messe zum wichtigsten europäischen Treffpunkt der Whisk(e)y-Szene. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON überzeugt mit rund 500 verschiedenen R(h)ums. Neben der exklusiven THE VILLAGE-Whisk(e)y-Limited Edition gibt es wieder eine exklusive PUEBLO DEL RON- R(h)um-Limited Edition. Sonderthema von THE VILLAGE 2027 ist Europa, so kommt die exklusive THE VILLAGE-Limited Edition 2027 von der finnischen Destillerie Kyrö.

Tickets bereits jetzt verfügbar – mit ÖPNV-Nutzung

Whisk(e)y-Liebhaber und Experten können sich bereits jetzt ihr Ticket für THE VILLAGE 2027 sichern. Besucher mit online gekauften Tickets können zur An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) kostenlos nutzen. Neben den Tagestickets für die Messe gibt es wieder eine limitierte Anzahl an Tickets für das exklusive Pre-Opening am Vorabend der Messe. Hier haben Kenner und Liebhaber bereits vorab die Chance, Raritäten zu ergattern und das Wiedersehen mit der Whisk(e)y-Szene zu feiern. Mit den Pre-Opening-Tickets ist der Zutritt an allen Veranstaltungstagen möglich. Jeder Besucher erhält ein Whisk(e)y-Glas inklusive Glashalter.

Foto: Timm Schamberger

Ein exklusives Geschenk: VIP-Pre-Opening-Tickets

Die Besitzer der limitierten VIP-Pre-Opening-Tickets dürfen bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start das Pre-Opening besuchen und sind zum „Meet & Greet“ mit den Machern eingeladen. Darüber hinaus beinhaltet das VIP-Pre-Opening-Ticket eine Flasche des offiziellen Messe-Whisk(e)ys und es gibt für die „VIPs“ die Möglichkeit, den Messe-R(h)um vorab zum vergünstigten Preis zu erwerben.

Master Classes und Basic Seminare

Wie gewohnt bieten die Master Classes neben dem Messegeschehen die fachliche Tiefe für Kenner und Genießer. Die Tickets für die exklusiven Tastings mit Experten, Brennern und Importeuren sind im Ticketshop von THE VILLAGE erhältlich. Die Master Classes decken verschiedene Geschmacksrichtungen und Vorlieben ab und stellen verschiedene Destillerien und Whisk(e)ys in den Mittelpunkt. Im Programm stehen Master Classes, die vertiefende Informationen zu Spezialthemen rund um Whisk(e)y liefern. Beispielsweise zu Themen wie Sherry-Fässern, Bourbon-Fässern, den Facetten von Roggen oder zu besonderen Single Malts. Auch R(h)um-Master Classes sind im Angebot. Weitere Master Classes machen die Besonderheiten einzelner Destillerien erlebbar. Ein Highlight ist die beliebte Master Class „Whiskyfaessla & friends“.

Foto: Timm Schamberger

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Veranstalter der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG.

Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de