Alba Import kann in diesem Jahr sein 20. Firmenjubiläum feiern!

Und die Whiskyexperts-Redaktion gratuliert hierzu auf das Allerherzlichste!

Anlässlich diesen besonderen Anlasses startet das deutsche Importhaus eine kleine Rakete. Unter dem neuen Label The Alba Trail Rocket erscheint ein 28 Jahre alter Benrinnes aus einem Bourbon Barrel, über den Sie alles weitere in der folgenden Info erfahren – und den Sie am kommenden Wochenende auf der Interwhisky kennenlernen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Abfüllung von Alba Import zum 20-jährigen Firmenjubiläum

Das deutsche Importhaus Alba Import präsentiert aus besonderem Anlass eine neue Einzelfassabfüllung aus den eigenen Fassvorräten – eine „Alba Trail Rocket“.

Zum 20-jährigen Jubiläum von Alba Import wurde eines der ältesten Fässer aus dem Bestand der Firma zur Abfüllung gebracht, und das von einer Brennerei, die das Alba-Team seit Jahren für ihren würzig-honigtönigen und zuverlässig hochqualitativen Single Malt schätzt.

Normalerweise kommen die Releases in der Alba Trail Serie im Dreierpack daher, in diesem Fall ist es jedoch ein Solo-Launch, vor dem Hintergrund des besonderen Anlasses. Selbstverständlich wie immer in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung abgefüllt, doch deutlich älter als der übliche Schwerpunkt auf preislich attraktive „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke.

Zur Feier von 20 Jahren Alba Import gibt es also eine kleine Rakete:

Benrinnes The Alba Trail “Rocket”

1997, 28 Jahre, Bourbon Barrel, 48,7 % Cask Strength

Ein Benrinnes, wie er sein soll in dieser Altersstufe – mit großer Eleganz und facettenreichem Auftritt sowohl im Duft als auch im Geschmack, 28 Jahre im Bourbon Barrel zu einem fruchtig-komplexen Tropfen gereift.

Unsere Tastingnotes:

Duft: Fruchtsaft, Kiwi, Stachelbeere, Quitte und Zitronenmouse, untermalt von leichten Kräuternoten, Fenchelsamen, Salbei.

Geschmack: Toffee, dezente Eiche, Apfelmus, Himbeer-Drops, etwas Thymian und Ingwer.

Nachklang: Süß und cremig, dickflüssiger Kleeblüten-Honig, Apfel-Zimt Kompott.

Einziger Wermutstropfen: es gibt nur 126 Flaschen!

Bei Alba Import freut man sich jedoch, dass man diese Abfüllung auch am kommenden Wochenende auf der Interwhisky präsentieren kann.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import kommentiert:

Im Jahr 2006 begann unsere Reise als Importeur/Distributeur für hochwertigste Spirituosen aus Schottland, Irland und der Bretagne, ausschließlich von rein privaten unabhängigen Produzenten und Abfüllern. Dieses Markenportfolio haben wir immer gerne auch in kleinem Umfang mit eigenen Abfüllungen ergänzt, quasi mit unserem persönlichen Fingerabdruck. Früher unter dem Label „The Whisky Trail“, seit Anfang 2022 als „The Alba Trail“ abgefüllt, haben wir mit jeder Release ein Trio von Einzelfässern offeriert, um dem Handel die Möglichkeit zu geben, alle drei Abfüllungen einkaufen zu können, ohne dabei überfordert zu werden.

Circa einmal im Jahr fand sich darunter ein besonders alter Tropfen, der nicht dem vorrangigen Alba Trail-Profil von 10 -20 Jahre alten Fässern entsprach und wie eine Feuerwerksrakete auf die restliche Range strahlte. So haben wir die Idee hinter „The Alba Trail“ gerne erklärt und nun, zu unserem Jubiläum, bekommt diese Rakete ihren eigenen Auftritt.