Sven Vogel bietet mit seiner Marke Birds Barrel kommerzielle Fassteilungen an. Im Oktober letzten Jahres stellten wir Ihnen bereits sein Fass Nr. 1 vor. Diesem folgte ein Monat später mit Fass Nr. 2 ein exklusives Mizunara-Projekt.

Ein Jahr später schlägt Birds Barrel ein neues Kapitel auf. Denn Fass Nr. 3 und Fass Nr. 4 sind zwei Single Casks aus Irland, die bereits in ihrer Heimat lagerten und somit bereits einen Reifungsvorsprung mitbringen.

Mehr über die beiden Fässer, die in einem historischen Schlosskeller in der Nähe von Hameln reifen und voraussichtlich im November 2028 abgefüllt werden, in der folgenden Info von Sven Vogel:

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Birds Barrel holt zwei vorgereifte Single Casks aus Irland in den historischen Schlosskeller

Zwei besondere Fassprojekte mit Reifungsvorsprung: Ein ungetorfter Single Cask im Vin-Doux-Naturel-Fass und ein getorfter Whisky aus dem Ex-Bourbonfass erweitern das Portfolio von Birds Barrel.

Nach Ex-Bourbon und japanischer Mizunara-Eiche schlägt Birds Barrel ein neues Kapitel auf: Sven Vogel erweitert sein Fassteilungsprojekt um zwei Single Cask Whiskys aus Irland. Das Besondere daran: Anders als bei den bisherigen Projekten beginnen diese beiden Fässer ihre Reise nicht bei null. Sie haben bereits mehrere Jahre in Irland gereift und bringen damit einen beachtlichen Reifungsvorsprung mit. Seit dem 8. November 2026 lagern sie nun im historischen Schlosskeller in der Nähe von Hameln, wo sie ihre Entwicklung fortsetzen.

Zwei Fässer, zwei ganz unterschiedliche Charaktere

Die beiden Fässer stammen aus dem Bestand einer ehemals unabhängigen irischen Destillerie und wurden bereits vor der Übernahme durch Birds Barrel befüllt. Für Sven Vogel bot sich damit die Gelegenheit, zwei spannende Fassprojekte in das eigene Portfolio aufzunehmen – und zugleich eine neue Herkunft und weitere aromatische Möglichkeiten zu erschließen.

Fass Nr. 3 – Ungetorfter Single Cask im Vin-Doux-Naturel-Fass

Das erste Fass wurde am 11. Oktober 2023 mit einer Fassstärke von 70,8 % vol. befüllt. Zum Zeitpunkt der Übernahme lag der Alkoholgehalt bei 66,94 % vol. Für die Herstellung wurde lokale irische Gerste verwendet. Der ungetorfte Whisky reift in einem Vin-Doux-Naturel-Fass – einer Fassart, die besondere Erwartungen an das spätere Aromaprofil weckt.

Je nach Charakter des zuvor darin gelagerten Weins können sich fruchtige und süßliche Einflüsse entwickeln. Denkbar sind Aromen reifer Steinfrüchte, Aprikose, Trauben und Rosinen, begleitet von Honig und einer feinen Würze. Welche Facetten sich tatsächlich durchsetzen, wird die weitere Reifung zeigen. Die voraussichtliche Abfüllung ist für November 2028 geplant.

Fass Nr. 4 – Getorfter Single Cask im Ex-Bourbonfass

Das zweite Fass richtet sich insbesondere an Liebhaber rauchiger Whiskys. Es wurde bereits am 23. August 2022 mit 70,35 % vol. befüllt und erreichte den Schlosskeller mit einem Alkoholgehalt von 66,27 % vol. Die Reifung erfolgte zunächst in einem Ex-Bourbonfass.

Doch damit könnte die Geschichte dieses Fasses noch nicht zu Ende erzählt sein: Für 2027 ist ein zusätzliches Finish in einem 110-Liter-Banyuls-Fass vorgesehen. Das französische Süßweinfass könnte dem getorften Whisky eine spannende zusätzliche Dimension verleihen. Dunkle Beerenfrüchte, kandierte Frucht, würzige und möglicherweise schokoladige Noten könnten dabei auf den rauchigen Grundcharakter treffen. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Kombination im Fass entwickelt.

Die voraussichtliche Abfüllung ist ebenfalls für November 2028 vorgesehen.

Ein Reifungsvorsprung, der neugierig macht

„Bisher haben wir bei Birds Barrel unsere Fässer von Beginn an begleitet. Mit den beiden neuen Projekten kommt jetzt eine spannende zusätzliche Komponente hinzu: Wir übernehmen Fässer, die bereits mehrere Jahre gereift sind. Dadurch können wir uns auf eine ganz andere Phase der Fassreifung konzentrieren und müssen nicht erst die ersten Jahre abwarten“, erklärt Sven Vogel.

Beide Fässer sollen voraussichtlich im November 2028 abgefüllt werden. Bis dahin reifen sie unter den natürlichen Bedingungen des historischen Schlosskellers weiter. Für Sven Vogel ist der Lagerort ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts: „Der Keller ist nicht einfach nur ein Ort, an dem die Fässer stehen. Sein Mikroklima gehört für mich genauso zum Projekt wie die Auswahl des New Makes und der Fässer.“

Birds Barrel – Whisky erleben statt nur kaufen

Hinter Birds Barrel by Sven Vogel steckt die Idee, Whiskyfans die Möglichkeit zu geben, an der Entstehung eines echten Single Cask Whiskys teilzuhaben. Seit 2018 führt Vogel mit Malts at Home Whiskybegeisterte bei Tastings und Wanderungen durch die Welt der Aromen und Fassreifungen. Aus der Erfahrung mit privaten Fässern entstand schließlich das kommerzielle Fassteilungsprojekt.

Dabei setzt Birds Barrel bewusst auf Transparenz – und unterscheidet sich damit auch beim Kostenmodell von vielen klassischen Fassprojekten. Während bei zahlreichen Angeboten die Fässer in direkt bei der jeweiligen Destillerie lagern und für Lagerung, Verwaltung oder spätere Abfüllung zusätzliche Kosten anfallen können, verfolgt Birds Barrel einen anderen Ansatz: Die Fässer lagern im eigenen historischen Schlosskeller. Der Preis eines Fassanteils umfasst bereits sämtliche vorgesehenen Kosten bis zur fertigen Abfüllung – einschließlich Lagerung, Abfüllung, Etikettierung und deutscher Alkoholsteuer. Für die Anteilseigner kommen somit keine versteckten oder nachträglichen Kosten hinzu. Lediglich der Versand der fertigen Flasche wird separat berechnet.

„Mir ist wichtig, dass jeder von Anfang an weiß, worauf er sich einlässt. Der angezeigte Preis soll nicht nur ein Einstiegspreis sein, zu dem später noch verschiedene Posten hinzukommen. Bei Birds Barrel kalkulieren wir transparent bis zur fertigen Flasche. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied“, erklärt Sven Vogel.

Die Anteilseigner können außerdem die Entwicklung ihrer Fässer über regelmäßige Updates verfolgen und so den Weg bis zur Abfüllung miterleben.

Die beiden neuen Single Casks aus Irland sind ab sofort im Online-Shop erhältlich. Wer sich einen Anteil sichern möchte, kann damit Teil einer Reifungsgeschichte werden, die bereits in Irland begonnen hat und nun im historischen Schlosskeller weitergeschrieben wird.

Weitere Informationen zu den beiden Fässern und den verfügbaren Anteilen unter:

www.birds-barrel.de