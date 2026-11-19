Auf 630 Jahre Mühlengeschichte kann die seit 1396 bestehende Fessler Mühle in Sersheim am idyllischen Mettertal in diesem Jahr zurückblicken. Die fesslermill1396 Destillerie begleitet dieses Jubiläum mit ihrer 630 Jahre Edition. Nach Teil 1 und Teil 2 erscheint jetzt mit mettermalt® Bordeaux Grand Cru Cask Single Wheat Whisky die dritte Edition. Sie reifte ganze zehn Jahre in einem ehemaligen Bordeaux Grand Cru Fass und stellt damit gleichzeitig die derzeit älteste veröffentlichte Abfüllung der Destillerie dar.

Die abschließende Vierte folgt dann im Dezember. Hier erst einmal alle Informationen zu „mettermalt® Bordeaux Grand Cru Cask Single Wheat Whisky 3. Edition 630 Jahre Fessler Mühle 2016/2026“, der ab sofort im Mühlenladen in Sersheim sowie im Online-Shop erhältlich ist.

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Zum Jubiläum wird der älteste Whisky mit 10 Jahren Reifung aus dem Grand Cru Fass geholt – Die fruchtige Jubiläums-Edition No. 3

Am 16. Oktober 2026 jährte sich die erstmalige urkundliche Erwähnung der Fessler Mühle (1396) zum 630. Mal. Aus diesem Anlass hat die hauseigene fesslermill1396 Destillerie ihrem Stammhaus im Jubiläumsjahr eine besondere vierteilige Serie gewidmet. Im Frühjahr erschien die erste Edition in Form des mettermalt Single Sherry Cask Single Malt Whisky – ein achtjähriger Single Malt mit fruchtigen Noten aus der Vollreifung im Sherryfass.

Um dem Bezug zur Müllerei gerecht zu werden, ließ die Destillerie in die Serie bewusst auch andere Getreidesorten einfließen. So folgte kurz vor dem Sommer als zweite Edition der mettermalt Smoky Triple Ex-Islay Cask Rye Whisky – ein Whisky aus regionalem Roggen, gereift in rauchigen Ex-Islay-Fässern namhafter Brennereien wie Laphroaig und Bunnahabhain. Beide Auflagen waren auf jeweils 630 Flaschen limitiert.

Nun folgt im zweiten Halbjahr die dritte Edition auf Basis von regionalem Weizen als Single Wheat Whisky. Die fesslermill1396 Destillerie ist bekannt dafür, neben klassischen Single Malts aus Gerste auch andere Getreidesorten wie Hafer, Weizen, Roggen, Dinkel oder Mais zu verarbeiten. Diese werden überwiegend sortenrein als Einzelfassabfüllungen (Single Cask) veröffentlicht. Die dritte Edition reifte ganze zehn Jahre in einem ehemaligen Bordeaux Grand Cru Fass und stellt damit gleichzeitig die derzeit älteste veröffentlichte Abfüllung der Destillerie dar.

Beim Fassbestand weist das Whisky-Warehouse der Destillerie ein breites Portfolio auf:

Der Fasskeller beherbergt klassische neue amerikanische Weißeichenfässer, Ex-Bourbon- sowie Sherry- und Portweinfässer,

aber auch außergewöhnliche Fässer aus Sersheims Partnergemeinde Canale – ehemalige Barolo-, Nebbiolo- und Arneisfässer,

in denen zuvor italienischer Wein lagerte. Hinzu kommen Fässer direkt aus der Umgebung Sersheims, in denen Lemberger- oder Merlot-Rotwein ausgebaut wurde, sowie vereinzelte Met- und Ginfässer. Zum Jubiläum hat die Destillerie ihren Bestand zudem um ein 40 Jahre altes Sherryfass erweitert.

Bei ihren Whiskys kombiniert die Destillerie eine traditionelle, handwerkliche Vermahlung mittels 700 Kilogramm schweren Mahlsteinen in der Fessler Mühle mit regionalem Getreide. Die Produktion erfolgt nachhaltig durch eigene Wasserkraft über historische Turbinen im Keller der Mühle. Nach der Reifung wird der Whisky mit heimischem Wasser aus der örtlichen Quelle auf Trinkstärke gebracht. Die Abfüllungen sind überwiegend unfiltriert und behalten ihre natürliche Fassfarbe – so auch alle bisherigen Editionen der Jubiläumsserie. Die Reifung im exklusiven Bordeaux Grand Cru Rotweinfass ergab 493 Flaschen mit fruchtig-beerigen Noten, abgerundet durch ein edles Etikett mit erhabener Prägung.

Der „mettermalt® Bordeaux Grand Cru Cask Single Wheat Whisky 3. Edition 630 Jahre Fessler Mühle 2016/2026“

ist ab sofort im Mühlenladen in Sersheim sowie im Online-Shop erhältlich.