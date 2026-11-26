Immer gerne berichten wir von neue unabhängigen Abfüllungen deutscher Importeure, die mit ihrer Expertise und den persönlichen Beziehungen nach Schottland Zugriff auf gute Fässer haben. Einer dieser Abfüller, aber bei weitem nicht der einzige, ist Alba Import. In ihrer Serie The Alba Trail bringen sie diesmal drei Abfüllungen aus Eigenbeständen, alle drei von renommierten Brennereien in der Speyside (Craigellachie und Strathisla) und den Highlands (Macduff).

Mehr zu den drei Bottlings, die Sie nun im Fachhandel finden, untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Das deutsche Importhaus Alba Import präsentiert neue Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf preislich attraktiven „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten aus der in über 20 Jahren aufgebauten Fass-Sammlung.

Das 13. Trio in der Alba Trail-Serie ist nun im Fachhandel erhältlich:

Craigellachie, The Alba Trail, 2007, 18 Jahre, First Fill PX Sherry Finish, 46 %

The Alba Trail, 2007, 18 Jahre, First Fill PX Sherry Finish, 46 % Macduff , The Alba Trail, 2006, 19 Jahre, Refill Bourbon Barrel, 46 %

Strathislka, The Alba Trail, 2005, 20 Jahre, Bourbon Barrel, 47,7 %

Der Christmas Cracker unter den dreien ist der 18 Jahre alte Craigellachie. Nach 15 Jahren im Bourbon Hogshead wurde er für weitere 3 Jahre in ein First Fill PX Sherry Hogshead umgebettet und das hat naturgemäß Spuren hinterlassen. So zeigen sich Noten von Edelschokolade, roter Pflaume und eine schöne Nussigkeit nach gebrannter Mandel, aber auch die für die Brennerei typische Malzigkeit. Im Nachklang dann Lebkuchengewürz.

Abgefüllt in 46%, für den sofortigen Genuss unterm Tannenbaum.

Ein Jahr älter ist der Macduff, destilliert im Jahr 2006. Er verbrachte seine gesamte Reifezeit in einem Refill Bourbon Barrel und das ist auch angemessen, ist doch das Destillat der Brennerei bekannt für seine zarten floralen Noten, die schnell unterdrückt werden können. Daher fiel die Entscheidung auf ein Refill Barrel – für die Wahrung des feinen Hausstiles. Schon im Duft erkennt man die Feinheit, Aromen von Joghurt, Blätterteiggebäck und Honigmelone präsentieren sich zart, sogar etwas Wacholder ist dabei und Papaya – sehr verführerisch, wie ein lieblicher Weißwein. Am Gaumen geben Sandelholz, feine Kräuter, Haferkekse sowie Rosenwasser und Popcorn den Ton an. Definitiv ein Tropfen für Connaisseure, ebenfalls abgefüllt in 46%, der bereits auf der Interwhisky in hohen Tönen gelobt wurde.

Zuletzt die dritte und letzte Jubiläums-Abfüllung zum 20-jährigen Bestehen von Alba Import, sie stammt von einer Brennerei, die man nur selten als unabhängige Abfüllung findet.

Im Jahr 2005 bei Strathisla Distillery befüllt, reifte das Bourbon Barrel für 20 Jahre in Ruhe und Frieden, bevor es seinen Inhalt nun in Cask Strength von 47,4% hergab. Das Ergebnis ist ein klassischer Strathisla mit der gewissen Direktheit, die so typisch ist für das Destillat der Brennerei in Keith. Gerne darf er etwas Zeit im Glas verbringen, um seine Komplexität zu entfalten – duftend nach Stachelbeertorte mit Baiser. Der Antritt auf der Zunge ist kernig, ganz Strathisla halt, mit Noten von dunklem Honig, süßer Birne, Knäckebrot, Rührteig und einer feinen Nussigkeit.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import kommentiert: