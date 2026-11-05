Chivas Regal präsentiert Strathisla 21 Year Old 2005 Vintage

Innerhalb der „Distillery Reserve Exclusives“-Kollektion veröffentlicht Chivas Brothers mit Strathisla 21 Year Old 2005 Vintage einen neuen Single Malt ihrer Speyside-Brennerei in Keith. Der Whisky, 2005 destilliert, reifte 21 Jahre lang in First-Fill European Sherry Butts. Er ist in natürlicher Fassstärke (60 % Vol.) sowie ohne Kältefiltrierung abgefüllt. Der Preis liegt bei £295 für eine 70-cl-Flasche. Der allgemeine Online-Verkauf beginnt heute um 11:59 Uhr (britischer Zeit), und läuft solange der Vorrat reicht. Eine Gravur ist gegen einen Aufpreis von £10 möglich.

Official Tasting Notes

Nose: Rich dried fruits of sultanas, dates and stewed plums combine with orange marmalade and sweet cranberry. Next comes caramel, dark chocolate and toasted nuts, before warming cinnamon and clove spice emerge.



Palate: Luxurious fruit leads, with dates, cherries and marmalade. This is layered with soft toffee, demerara sugar, finished with a dusting of cocoa and aromatic oak spices, namely cinnamon and clove.



Finish: Long and rich, with lingering dried fruit, citrus and warming spice.

Die 1786 – ursprünglich unter dem Namen „Milltown“ – gegründete Brennerei zählt dank ihrer zwei Pagodendächer zu den meistfotografierten Brennereien Schottlands. 1950 wurde Strathisla von Chivas Brothers übernommen. Die Brennerei gilt seither als die „geistige Heimat“ von Chivas Regal; der dort produzierte Malt bildet das Herzstück dieses Blends.