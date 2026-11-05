Hans Offringa und Charles MacLean mit neuem Buch: „Blended Scotch“

Der niederländische Whisky-Autor Hans Offringa und der schottische Whisky-Experte Charles MacLean haben gemeinsam ein neues Buch veröffentlicht. Wie der Titel „Blended Scotch“ unmissverständlich verdeutlicht, geht in diesem Werk der beiden Whisky-Koryphäen einzig und allein um „Blended Scotch Whisky“, der schon lange und auch noch immer eine entscheidende Rolle in der schottischen Whisky-Industrie spielt. Das Buch ist bei Birlinn Ltd. erschienen, hat 328 Seiten, ist in englischer Sprache verfasst und kostet £30. Erhältlich ist es auch bei uns über den Bücher-Fachhandel.

Möglicherweise ist „Blended Scotch“ Hans Offringas letztes großes Whisky-Buch. Offringa deutete bereits an, dass er seine Arbeit schrittweise zurückfahren möchte. Im Mai 2025 trafen sich die Whisky Monkeys mit ihm in Zwolle zu einem ausführlichen Gespräch über seine Karriere. Hans Offringa, der einzige Niederländer, der in die „Whisky Hall of Fame“ aufgenommen wurde, veröffentlichte gemeinsam mit seiner Frau Becky im Sommer diesen Jahres ein Buch über die schönsten Routen durch Schottlands. Beide gemeinsam, auch als „The Whisky Couple“ bekannt, kuratieren zudem die Malts für Saltire Rare Malt (wir berichteten).