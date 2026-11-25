Eine der Auszeichnungen bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027 ist jene für die Beste internationale Whiskydestillerie – und diese ging in diesem Jahr an die Highland-Brennerei Dalmore, deren Produkte in Deutschland von Mack & Schüle vertrieben werden. Von dort kommt auch die Aussendung, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The Dalmore gewinnt bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027

Erster Platz als beste internationale Whiskydestillerie für The Dalmore

Owen, November 2026

The Dalmore hat bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027 den ersten Platz in der Kategorie »Best Whisky Distillery International« gewonnen. Verliehen wurde die Auszeichnung am 20. November 2026 bei der InterWhisky im Kurhaus Wiesbaden. Mit den jährlich vergebenen Awards würdigt das führende Whisky-Fachmagazin »Der Whisky-Botschafter« herausragende Leistungen und besonderes Engagement in der deutschen und internationalen Whiskywelt. An der diesjährigen Umfrage beteiligten sich insgesamt mehr als 11.000 Leserinnen und Leser.

Als deutscher Importeur freuen wir uns bei Mack & Schühle gemeinsam mit dem Team von The Dalmore über diesen Erfolg.

Ein besonderes Jahr für The Dalmore

Seit Ende April 2026 empfängt The Dalmore wieder Gäste in seiner neu gestalteten Destillerie am Cromarty Firth. Private Führungen bringen ihnen die Geschichte der Marke und das Handwerk hinter ihren Single Malt Whiskys näher. Sie führen vom ehemaligen Darregebäude über das Maischehaus und den Gärraum bis ins neue Brennhaus. Dort stehen acht sorgfältig nachgebildete Brennblasen vor einer raumhohen Glasfront. Einblicke in die Reifung der Whiskys und die Arbeit mit ausgewählten Fässern runden das Erlebnis ab.

Christian H. Rosenberg, Herausgeber des Magazins »Der Whisky-Botschafter«, beschrieb die Wirkung des Lichts in seiner Laudatio so:

»Das einfallende Licht unterstreicht den luxuriösen Charakter der Marke und schafft eine eindrucksvolle Verbindung zwischen Tradition, Handwerkskunst und zeitgemäßem Design.«

Craig Swindell, Global Specialist bei The Dalmore, sagt:

»Nach der Neugestaltung des Besuchererlebnisses bei The Dalmore bedeutet uns diese Anerkennung unglaublich viel. Wir haben mit großer Sorgfalt und viel Engagement daran gearbeitet, der Geschichte unserer Destillerie in den Highlands gerecht zu werden und zugleich ein Erlebnis zu schaffen, dass den Besuchern unseren Whisky und unsere Geschichte näherbringt. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung für alle, die dazu beigetragen haben, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.«

Wir gratulieren dem gesamten Team von The Dalmore herzlich zu dieser Auszeichnung und bedanken uns bei allen, die die Destillerie mit ihrer Stimme unterstützt haben.

Bild: Michael Gkika

Über The Dalmore

The Dalmore wurde 1839 an den Ufern des Cromarty Firth in den schottischen Highlands gegründet und kreiert Single Malt Whisky von seltener Tiefe und Komplexität – jeder Schluck ein Ausdruck wertvoll genutzter Zeit.



Der zwölfendige silberne Hirsch, der jede Flasche ziert, wurde dem ersten Oberhaupt des Clan Mackenzie im Jahr 1263 von König Alexander III. von Schottland verliehen, als Anerkennung für einen Moment außergewöhnlicher Tapferkeit. Als Nachfahren des Clans im Jahr 1867 die Destillerie übernahmen, wurde der Hirsch zum Emblem des Whiskys.



Die Whisky Maker von The Dalmore stehen in einer Tradition visionärer Kunstfertigkeit und verschieben seit nahezu zwei Jahrhunderten die Grenzen der Exzellenz. Die einzigartigen Brennblasen der Destillerie erzeugen ein außergewöhnlich reichhaltiges Destillat, das sich besonders für eine längere und komplexere Reifung eignet und den charakteristischen Hausstil von Schokolade, Orange und wärmenden Gewürzen hervorbringt.



Dieses opulente Destillat reift in seltenen und exklusiven Fässern, die von einigen der renommiertesten Produzenten der Welt stammen und sorgfältig ausgewählt werden, um außergewöhnliche Whiskys entstehen zu lassen. The Dalmore ist ein Whisky, der nicht einfach hergestellt wird – er wird geschaffen, um zu bereichern.