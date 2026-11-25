Ja, sie werden auch in Deutschland erhältlich sein, allerdings können wir noch nicht genau sagen, wann – aber das Warten dürfte sich bei den vier Bottlings der „Connoisseurs Choice Festive Collection“ lohnen, denn sie klingen alle sehr interessant:

Die Abfüllungen, allesamt Single Cask Bottlings, stammen aus den Brennereien Benrinnes, Linkwood, Dailuaine und Miltonduff, und sie reiften alle in First Fill Sherry Hogsheads.

Der Linkwood 2002 ist mit 24 Jahren Reifezeit der älteste der Whiskys – er wurde im Mai 2002 destilliert und jetzt mit 55,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Von ihm gibt es weltweit 323 Flaschen. In der Nase bitete er Vanille-Fudge, geröstete Haselnüsse und Milchschokolade. Am Gaumen folgen rote Beeren, Marmelade und Rosinen.

Der Benrinnes 2004 ist 22 Jahre alt und wurde mit 57,6% vol. abgefüllt. Hier gibt es etwas weniger Flaschen, es sind 297. Die Tasting Notes beschreiben Himbeermarmelade, Demerara-Zucker und Früchtekuchen, gefolgt von einem Abgang mit Walnuss- und Zitrusnoten.

Der dritte im Bunde ist der Miltonduff 2007, 18 Jahre alt und mit 57,3% vol. Alkoholstärke in die Flasche gekommen. Davon gibt es hier 309 Stück. Hier sprechen die Tasting Notes von Früchtekuchen, intensiver Himbeere sowie Butterscotch und Medjool-Datteln.

Ausgabe Nummer vier ist dann ein Dailuaine 2008, mit 59,5% vol. Alkoholstärke der kräftigste der vier, hier wird es weltweit 298 Flaschen geben. Die Tasting Notes sprechen von rotem Apfel, Erdbeer-Lakritze und Waldbeeren.

Stuart Urquhart, der die Fässer für die Bottlings ausgesucht hat, meint dazu:

“The Connoisseurs Choice Festive Collection features whiskies from four of my favourite Speyside distilleries, selected together with my team for their beautifully festive character. Each would make the perfect end to a seasonal feast, and a wonderful Christmas gift for any whisky lover.”

Sobald die vier Bottlings nach Deutschland kommen, werden wir Ihnen Bescheid geben. Die Preise in UK liegen zwischen 140 und 225 Pfund, können hierzulande aber anders, sprich wohl niedriger, ausfallen…