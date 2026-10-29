Mit drei neuen Small Batch Abfüllungen erweitert Douglas Laing seine Old Particular-Serie – und tut das mit attraktiv bepreisten Abfüllungen in Trinkstärke von 48,4% Vol.

Die Old Particular Small Batch Collection umfasst einen Ardmore, einen Caol Ila und einen Dailuaine, alle 8 Jahre alt und typische Vertreter ihrer Regionen. Mit einem UVP von nicht einmal 50 Euro stellen sie einen günstigen Einstieg in die Serie dar, die wohl auch in diesen ersten drei Varianten der Small Batch Collection nicht an den typischen Merkmalen von Old Particular gespart hat: der typische Brennereicharakter, eingfangen in ausgesuchten Fässern.

Alles über die neue Old Particular Small Batch Collection und deren erste drei Abfüllungen nachfolgend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Douglas Laing und Rising Brands stellen neue Old Particular Small Batch Collection in Deutschland vor

Drei achtjährige Single Malts, jeweils 48,4 % vol. und eine UVP von 49,97 Euro: Mit der neuen Small Batch Collection bietet Douglas Laing einen preislich attraktiven Einstieg in die Old Particular Range.

Glasgow, 29.10.2026. Die Old Particular Range von Douglas Laing ist für charakterstarke Whiskys bekannt, die ihre Herkunft zeigen dürfen, mit all ihren Ecken und Kanten. Mit der neuen Small Batch Collection greift der unabhängige schottische Abfüller diesen Anspruch auf und macht ihn zu einem zugänglichen Preis erlebbar. Den Auftakt bilden drei achtjährige Single Malts aus den Brennereien Ardmore, Dailuaine und Caol Ila.

Die Idee dahinter ist einfach: Wer Old Particular kennenlernen möchte, soll dafür nicht gleich tief in die Tasche greifen müssen. Die drei Abfüllungen bieten einen guten Einstieg und bringen zugleich das mit, was Fans an der Reihe schätzen: eigenständige Brennereicharaktere, ausdrucksstarke Fässer und eine Abfüllung ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltrierung. Alle drei Whiskys kommen mit 48,4 % vol. in die Flasche.

Von sanftem Highland-Rauch bis zur Islay-Küste

Mit drei unterschiedlichen Fassreifungen zeigt die Kollektion, wie vielseitig Old Particular sein kann.

Der Ardmore 8 Jahre reifte in Ex-Bourbon-Fässern. Heidehonig, Vanille und helle Früchte verbinden sich mit dem sanften Rauch der Highland-Brennerei. Am Gaumen kommen süßes Malz, reifer Apfel, gebackene Birne und eine weiche Eichenwürze hinzu. Das Finish ist warm, mit Honigsüße, Pfeffer und erdigen Noten.

Der Dailuaine 8 Jahre steht für die kräftigere, sherrybetonte Seite der Kollektion. Die Reifung in Ex-Sherry Butts bringt Trockenfrüchte, dunkle Schokolade, Orangenschale und würzige Eiche hervor. Dazu kommen Melassesüße, geröstete Nüsse und Backgewürze. Espresso und Leder begleiten das lange Finish.

Mit dem Caol Ila 8 Jahre geht es nach Islay. Gereift in Ex-North American Hogsheads, zeigt er Küstenrauch, Zitrusfrüchte und süße Malzgerste. Am Gaumen treffen maritime Noten auf Zitronenzeste, grünen Apfel und Pfeffer. Im langen Nachklang bleiben Lagerfeuerasche, Meersalz und sanfte Eiche.

Die Old Particular Small Batch Collection bietet einen zugänglichen Einstieg in die Welt unabhängiger Abfüllungen und gibt auch erfahrenen Whiskyfans einen guten Anlass, Ardmore, Dailuaine und Caol Ila neu zu entdecken. Die drei Single Malts sind in Deutschland über Rising Brands im Fachhandel erhältlich, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils 49,97 Euro pro 0,7-Liter-Flasche.

Die Abfüllungen im Überblick

Old Particular Small Batch Ardmore 8 Jahre · Ex-Bourbon-Fässer · 48,4 % vol. · 0,7 Liter

· Ex-Bourbon-Fässer · 48,4 % vol. · 0,7 Liter Old Particular Small Batch Dailuaine 8 Jahre · Ex-Sherry Butts · 48,4 % vol. · 0,7 Liter

· Ex-Sherry Butts · 48,4 % vol. · 0,7 Liter Old Particular Small Batch Caol Ila 8 Jahre · Ex-North American Hogsheads · 48,4 % vol. · 0,7 Liter

Unverbindliche Preisempfehlung: jeweils 49,97 Euro.

Alle Abfüllungen ohne Farbstoff und nicht kühlfiltriert.

Über Douglas Laing & Co.

Douglas Laing & Co. ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Glasgow, das seit 1948 für Scotch Whisky mit Charakter, Herkunft und handwerklichem Anspruch steht. Unter der Leitung der Familie Laing verbindet das Unternehmen traditionelle Whisky-Kompetenz mit einem modernen Verständnis von Marke und Genuss. Zum Portfolio zählen unter anderem die Remarkable Regional Malts mit Big Peat, Scallywag, Rock Island, The Epicurean und Timorous Beastie sowie ausgewählte Single Cask Abfüllungen und die Strathearn Distillery.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein aufstrebender Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg verfügt Rising Brands über ein starkes Netzwerk im deutschen Getränkefachhandel und arbeitet eng mit dem Bremer Spirituosen Contor als exklusivem Vertriebspartner und Logistikpartner zusammen. Das Unternehmen fokussiert sich auf den nachhaltigen Aufbau hochwertiger Marken mit Profil und unterstützt internationale Partner bei der erfolgreichen Positionierung in Fachhandel, Gastronomie, E-Commerce und ausgewählten Handelskanälen. 2026 wurde Rising Brands beim International Spirits Award (ISW) als „Importeur des Jahres“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu Rising Brands finden Sie unter www.risingbrands.de.