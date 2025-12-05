Maclean Foundation veröffentlicht 34 Jahre alten Auchroisk Speyside Single Malt

Es ist die vierte Veröffentlichung der Maclean Foundation (nach Ardnamruchan, Glen Scotia und Isle of Raasay), gegründet von Charles Maclean und seinen Söhnen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Wasserversorgung für die Ärmsten der Armen auf Madagaskar sicherzustellen: Ein 34 Jahre alter Auchroisk, ein von Charlie Maclean handverlesenes und von Diageo gespendetes Fass.

Diese Veröffentlichung erfolgt auch zu Ehren des Weltrekords, denn die Maclean-Brüder bei ihrer Pazifikdurchquerung im Ruderboot erzielt haben. Jamie, Ewan und Lachlan Maclean haben auch ihre Abenteuerreisen in den Dienst der Foundation gestellt – so auch die 139 Tage dauernde Reise von Lima nach Cairns in Australien, die als schnellste Überquerung des Pazifiks mit Muskekraft gilt.

Aber zurück zum Whisky. Er stammt aus der Destillerie Auchroisk und wurde der Foundation vom Besitzer der Brennerei, Diageo, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das ermöglicht es, dass mit jedem Verkauf einer Flasche einem Menschen auf Madagaskar permanent sauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann.

Ewan Maclean sagte dazu:

We are so grateful to Diageo for donating the cask. When we rowed into Cairns to hundreds of people cheering, we had no idea this whisky was being bottled for us back in Scotland. To come home and see it – and to know it will fund even more water projects – is overwhelming in the best possible way, as is the support we’ve received from the entire whisky industry.”

Charles Maclean beschreibt den Whisky als:

“far and away the finest example of Auchroisk I have ever encountered – rich and sumptuous, sophisticated and multi-layered, entirely satisfying.”

Die 248 Flaschen aus dem Fass können exklusiv bei Royal Mile Whiskies in Edinburgh um 349 Pfund pro Flasche gekauft werden (ohne Steuern sind es 290 Pfund) – dort liefert man übrigens auch in die EU. Wer sich also für die Flasche interessiert, sollte unserem Link folgen.