Serge verkostet: Eine massive Ladung Auchroisk

Grund für diese Session mit insgesamt 14 ABfüllungen aus der Speyside-Brennerei Auchroisk ist eine neue Abfüllung der Maclean Foundation, das Herzensprojekt von Whiskylegende Charles Maclean und seinen Söhnen (Weltrekord-Segler). Diese Initiative hat bereits mehr als 1 Million Pfund für Trinkwasserprojekte auf Madagaskar zur Verfügung gestellt und damit gut und gerne 40.000 Menschen dort zu einer sicheren, sauberen Trinkwasserversorgung verholfen.
Und auch ein Grund wird wohl sein, dass Auchroisk auch bei Unabhängigen nicht gang und gäbe ist – und die Brennerei laut Serge manchmal auch einige „Langeweiler“ produziert. Hier in der Verkostung sind einige wenige davon vertreten, aber auch höchst bemerkenswerte Whiskys. Die Abfüllungen sind zwischen 37 und 8 Jahren alt und zwischen den Jahren 2018 und 2025 gebottelt.
Hier unsere Tabelle der Verkostung, mit diesmal recht breit gestreuten Ergebnissen:
|Abfüllung
|Punkte
|Auchroisk 34 yo 1991/2025 (44.4%, The Maclean Foundation, virgin oak, cask #572002, 248 bottles)
|90
|Auchroisk 12 yo 2006/2018 (46%, Cadenhead, Small Batch, two hogsheads, 690 bottles)
|80
|Auchroisk 14 yo 2008/2023 (56.7%, Watt Whisky, Denmark exclusive, 27 months red wine cask)
|84
|Auchroisk 11 yo 2007/2018 (59.5%, James Eadie, first fill bourbon, cask #805594, 282 bottles)
|86
|Auchroisk 8 yo (60.6%, Scotch Malt Whisky Society, European Whisky Festivals 2021, #95.47, ‘Red Bread’, 289 bottles, 2021)
|75
|Auchroisk 13 yo 2008/2021 (59%, Fable Whisky, Chapter 9, hogshead, cask #806196, 264 bottles)
|78
|Auchroisk 37 yo 1982/2019 (48.3%, Thompson Bros., refill sherry, 212 bottles)
|88
|Auchroisk 31 yo 1989/2020 (44.9%, Thompson Bros., ex-refill sherry puncheon, 122 bottles)
|89
|Auchroisk 25 yo 1996/2022 (48%, First Editions, Hunter Laing, PX sherry butt finish, USA)
|78
|Auchroisk 13 yo 2008/2022 (54.9%, Watt Whisky, 3 months in tawny Port, 318 bottles)
|82
|Auchroisk 2007/2023 (57.2%, Scotch Malt Whisky Society, ‘Spice Surprise’, #95.100, 494 bottles)
|70
|Auchroisk 11 yo 2011/2023 (57.1%, Whisky is the Limit, 1st fill St.Estèphe barrique, cask #22074021, 470 bottles)
|77
|Auchroisk 8 yo 2010/2019 (59.7%, Brachadair, 1st fill oloroso hogshead finish, cask #79, 75 bottles)
|84
|Auchroisk 1996/2018 (51.8%, Malts of Scotland, bourbon hogshead, cask #MoS18018, 267 bottles)
|78