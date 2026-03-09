Serge verkostet: Eine massive Ladung Auchroisk

Grund für diese Session mit insgesamt 14 ABfüllungen aus der Speyside-Brennerei Auchroisk ist eine neue Abfüllung der Maclean Foundation, das Herzensprojekt von Whiskylegende Charles Maclean und seinen Söhnen (Weltrekord-Segler). Diese Initiative hat bereits mehr als 1 Million Pfund für Trinkwasserprojekte auf Madagaskar zur Verfügung gestellt und damit gut und gerne 40.000 Menschen dort zu einer sicheren, sauberen Trinkwasserversorgung verholfen.

Und auch ein Grund wird wohl sein, dass Auchroisk auch bei Unabhängigen nicht gang und gäbe ist – und die Brennerei laut Serge manchmal auch einige „Langeweiler“ produziert. Hier in der Verkostung sind einige wenige davon vertreten, aber auch höchst bemerkenswerte Whiskys. Die Abfüllungen sind zwischen 37 und 8 Jahren alt und zwischen den Jahren 2018 und 2025 gebottelt.

Hier unsere Tabelle der Verkostung, mit diesmal recht breit gestreuten Ergebnissen:

Abfüllung Punkte