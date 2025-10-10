Tastillery bringt Cosmic Casks 05 „Liquid Sunshine“

Mit dem Cosmic Casks 05 „Liquid Sunshine“ bringt die Tastillery eine doppelte Seltenheit auf den Markt: Zum einen sind unabhängig abgefüllte Whiskys aus der Destillerie Auchroisk eher spärlich auf dem Markt zu finden, und die Vollreifung in einem 1st Fill Ex-Toryanda Karpat Desserwein-Fass ist wahrscheinlich ein richtiges Alleinstellunsgmerkmal.

Der neue Whisky ist ab sofort in limitierter Auflage erhältlich (Shoplink im Artikel), mehr über den Tastillery Cosmic Casks 05 „Liquid Sunshine“ samt Tasting Notes nachfolgend:

WIE FLÜSSIGES GOLD: DER COSMIC CASKS 05 „LIQUID SUNSHINE“

Die Tastillery setzt mit dem „Liquid Sunshine“ als Batch 5 die limitierte Cosmic Casks Reihe fort, die für hochwertige Single Cask Abfüllungen mit hoher Trinkstärke und außergewöhnlichen Aromen steht.

Die Nachfrage nach außergewöhnlichen Sammlerabfüllungen ist nach wie vor ungebrochen – Batch 4 „Peat Impact" war nach nur wenigen Wochen ausverkauft. Nun steht Batch 5 ab sofort in limitierter Stückzahl von 486 Flaschen im Onlineshop bereit unter

https://tastillery.com/products/cosmic-casks-05-liquid-sunshine

Der goldfarbene Intergalactic Single Malt stammt von der berühmten Destille Auchroisk. Für den „Liquid Sunshine“ reifte dieser hellfruchtige Speysider in einem 1st Fill Ex-Troyanda Karpat Barrique.

Dieser hocharomatische Dessertwein des weltberühmten Chateau Chizay wird auch „flüssiges Gold“ genannt. Er basiert auf Traminer Rosé Trauben, die Details der Herstellung sind ein gut gehütetes Familiengeheimnis.

Die zehnjährige Vollreifung in einem Fass dieser edlen Weinspezialität verleiht der Single Cask delikate, mundfüllende Aromen von Wildhonig, getrockneten Früchten, würzigem Ingwer, Leder und cremigem Balsamico. Abgefüllt mit 52,8% Vol. sind sein warmer Schein und das vollmundige, leicht ölige Geschmacksprofil der perfekte Begleiter für einen langen, goldenen Sommerabend und für Freunde all der feinen, nuancierten Aromen, die in einem Single Malt darauf warten, entdeckt zu werden. Jedes Exemplar ist von Hand signiert und wird so dank der einmaligen Nummer zu einem begehrten Sammlerstück.

Die Gestaltung des Artworks bleibt dem Weltraumthema treu und bringt die natürliche Farbe des ungefärbten, nicht kühlgefilterten Whiskys perfekt zur Geltung. Die Flasche ist mit einem hochwertigen Glaskorken verschlossen und wurde zweifach versiegelt.

„Liquid Sunshine“ Single Cask Scotch Whisky mit 52,8% Vol.

Tasting Notes:

Nase: Gelber Apfel, Zitronenzeste, Wildkräuter, eingelegte Rosinen, geröstete Nelken, mineralische Tannine

Gaumen: Waldhonig, rote Trockenfrüchte, geriebener Ingwer, helles Leder, Balsamicocreme, frisch geschnittene Gartenkräuter

Nachklang: Grüne Apfelringe, frisches Heu, Shortbread, Ingwerplätzchen, intensive Eichenwürze, Chassis Marmelade, Lakritze.

Cask-Details: 1st Fill Ex-Troyanda Karpat Barrique (Chateau Chizay) Vollreifung (10 Jahre)

Der „Liquid Sunshine“ ist Batch 05 und damit die dritte Abfüllung der Cosmic Casks Reihe, die von der Tastillery Online GmbH unter der Leitung von Christian Braun veröffentlicht wird. Weitere Batches in der gleichen, hochwertigen Sammleraufmachung werden folgen.