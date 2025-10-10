Jetzt erhältlich: Der neue SLYRS Adventskalender

In einer kleinen Auflage von nur 450 Stück ist er ab sofort erhältlich: Der SLYRS Adventskalender mit 24 SLYRS Whiskys und -likören. Und auch zwei SLYRS Whiskygläser gibt es dazu.
Die Destillerie hat uns dazu einige Infos sowie die komplette Bestückungsliste geschickt – auch den Link zum Shop finden Sie in der untenstehenden Pressemitteilung:
Der neue SLYRS Adventskalender
24 SLYRS Kreationen für besondere Momente
Nur 450 Stück – unser SLYRS Whisky-Adventskalender 2025 ist da!
24 kleine Flaschen, 24 SLYRS Momente: Entdeckt jeden Tag neue Whiskys und Liqueure aus unserer Destillerie – von honigweich bis würzig, von fruchtig bis leicht rauchig. Einige der Abfüllungen sind längst vergriffen und machen den Kalender zu etwas ganz Besonderem.
Ob für euch selbst oder als Geschenk: Mit dem SLYRS Adventskalender erlebt ihr die Vorweihnachtszeit in flüssigem Gold. Inklusive Booklet mit Gewinnspiel, Tasting-Infos, Rezepten und spannenden Hintergrundgeschichten.
Jede der 24 Flaschen erzählt ihre einzigartige Geschichte und lässt euch die meisterhafte Handwerkskunst unserer Destillateure erleben.
Taucht ein in Aromen von Honig, Vanille, Eiche und fruchtigen Noten, begleitet von warmen würzigen Nuancen bis hin zu einem Hauch von Rauch. Dieser Adventskalender ist eine Gelegenheit, Whisky in all seiner Vielfalt zu erkunden und die festliche Jahreszeit mit einigen teils vergriffenen Raritäten zu genießen.
Ob für sich selbst oder als Geschenk für einen besonderen Menschen, der SLYRS Whisky-Adventskalender ist ein Höhepunkt für jeden Whisky-Fan. Gönnt euch oder euren Lieben mit unserem flüssigen Gold eine unvergessliche Vorweihnachtszeit.
10x SLYRS Single Malt Whiskys
SLYRS Single Malt Whisky Classic 43% vol. 0,02l
SLYRS Organic Single Malt Whisky 43% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Fifty-One 51%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years 43% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Aged 18 Years 43%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Mountain Edition 45% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Mountain Edition Kampenwand 50,5 %vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Bavarian Lakeside Edition 2025 45%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Bavarian PEAT 43% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Bavarian PEAT Cask Strength 1.2 54,3 %vol. 0,02l
7x SLYRS Single Malt Whisky Finishes
SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Tokajer Cask Finish 43%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Oloroso Cask Finish 46% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Port Cask Finish 46%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish 46% vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Pedro Ximenez Cask Finish 46%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish 46%vol. 0,02l
SLYRS Single Malt Whisky Oktoberfest Edition 45% vol. 0,02l
2x SLYRS Bavarian RYE Whiskys
SLYRS Bavarian RYE Whisky 41% vol. 0,02l
SLYRS Bavarian RYE Whisy Forty Eight 48% vol. 0,02l
1x SLYRS MALT Whisky
SLYRS MALT Whisky 40% vol. 0,02l
4x SLYRS Liqueur
SLYRS Alpine Herbs Liqueur 30% vol. 0,02l
SLYRS Bavarian Cream Liqueur 17% vol. 0,02l
SLYRS Vanilla & Honey Liqueur 30% vol. 0,02l
SLYRS Bairish Coffee Liqueur 28% vol. 0,02l
2x SLYRS WHISKYGLAS
Exklusiv im SLYRS Destillerie Laden und im SLYRS Webshop